Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotları göreve hazır

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ve ülkenin uzay merkezinin başkanı Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid El Maktum, ‘uzay bakiri' olan ülkenin ilk astronotlarıyla buluştu.

Hazza El Mansouri ve Sultan Neyadi, Mohammed bin Rashid Uzay Merkezi tarafından 2017 yılında başlatılan program kapsamında başvuran 4022 kişi arasından seçildi.

El Mansouri, 14 yıl ordu tecrübesi olan bir askeri savaş uçağı pilotu. Neyadi ise Avustralya'daki üniversitesi'nde bilgi sızıntılarını önleme teknolojileri alanında doktora yaptı. Aynı üniversitede bilgi ve iletişim ağlarının güvenliği alanında yüksek lisans yaptı. Neyadi, İngiltere'de Brighton Üniversitesi'nde Elektronik ve İletişim Mühendisliği okudu.

#Dubai Crown Prince @HamdanMohammed with the first two Emirati astronauts in front of the Museum of the Future in #Dubai. UAE pic.twitter.com/g5UQ7Lb74e — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 21 Şubat 2019

​RUSYA'DAKİ EĞİTİMDEN DÖNDÜLER

© AFP 2018 / Karim Sahib Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'ta şehir kurma çalışmalarını başlattı

Prens Maktum'un Dubai'de Emirates Kuleleri'ndeki ofisinde gerçekleşen görüşmenin ardından, Prens ve astronotlar ünlü Gelecek Müzesi'nin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İki astronot Rusya'da Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi'ndeki yoğunlaştırılmış eğitimin ardından ülkelerine döndü. Astronotlar burada sıfır yerçekimine dayanmaları için çeşitli simülasyonlardan geçtiler. Ayrıca olası bir rotadan sapacak iniş yapılması durumunda başlarının çaresine bakmayı öğrenmek için Sibirya'nın çetin koşullarında test edildiler.

SADECE BİRİ KİTAPLARA GEÇECEK

Ancak iki astronottan sadece biri uzaya gitme şansına erişecek. Hangi ismin ‘uzaya giden ilk Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı' olarak tarih kitaplarına geçeceği ve yolculuğun hangi tarihte yapılacağı Pazartesi günü düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.

Hazza El Mansouri veya Sultan Neyadi, bir Soyuz roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilecek.

هزاع علي المنصوري وسلطان سيف النيادي… طموح إماراتي جديد لا يعرف المستحيل في الطريق لمعانقة الفضاء. #الإمارات pic.twitter.com/cxuAu0EIlc — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 21 Şubat 2019

​Sputnik'in elde ettiği bilgilere göre bu yolculuğun 25 Eylül'de gerçekleşebileceği belirtiliyor. UUİ'nin üç kişilik ekibinin 3 Ekim'de dünyaya dönmesi bekleniyor. İlk açıklanan programa göre astronotun uzayda 10 gün kalması planlanıyordu ancak bu süre sekiz güne düşürüldü.

Rus uzay ajansı Roscosmos ile imzalanan anlaşmaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri astronotunun Nisan ayında yörüngede olması planlanıyordu. Ancak Ekim ayında Soyuz'un fırlatılmasında yaşanan başarısızlık bunu erteletti.

İLANLA ASTRONOT ARAMIŞLARDI

© AP Photo / Kamran Jebreili Birleşik Arap Emirlikleri astronot adayları için başvuruları başlattı

Bir süredir uzay çalışmalarına önemli yatırım yapan Arap yarımadasının bu zengin ülkesi, NASA ile de anlaşma imzalamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca Mars'taki yaşamı taklit edecek 'Bilim Şehri' inşası projesini de açıklamıştı. Körfez ülkesi 2117 yılında kızıl gezegendeki ilk insan yerleşimini kurmayı amaçlıyor.

Bu sene içinde yapılması planlanan seyahat için iki yıl önce iş ilanı yayımlanmıştı.