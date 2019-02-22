Bu kez 'inanılmaz kurtuluş' olmadı: Maceraperest Bear Grylls'e ceza yolda

Bulgaristan'ın en büyük milli parkı olan Rila Dağları'nda 2017 yılında çekilen bölümde Bear Grylls ile ona eşlik eden ABD'li dansçı Derek Hough, bir kurbağayı öldürüp temizledi ve sonra da bir kamp ocağında pişirdi.
Görüntüleri izleyen Bulgaristan Çevre Bakanlığı yetkilileri, bu nedenle sunucuya ceza vermeyi düşünüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüntüler, koruma altındaki bölgelere ait kural ve yönetmeliklerin pek çoğunun çiğnendiğini kanıtlıyor: Karakashevo Gölü havzasına girmek ve yüzmek, ateş yakmak, bir hayvan yakalamak ve öldürmek" denildi.
Boiling and eating a frog has landed @BearGrylls and @derekhough in hot water with Bulgarian authorities https://t.co/0Zy1rA9ImO— ET Canada (@ETCanada) 22 Şubat 2019
EKİP BİLGİLENDİRİLDİ
Bakanlık, ekibin çekim sırasında uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirildiğini vurguladı. Bakanlık ayrıca ekibe eşlik eden koruma görevlilerinin de herhangi bir ihmali olup olmadığının araştırılacağını da açıkladı.
OBAMA DA KONUK OLMUŞTU
Asıl adı Edward Michael Bear Grylls olan sunucu, ABD ve İngiltere'de yayınlanan programında yaşanması zor olan bölgelerde hayatta kalma tekniklerine dair bilgi veriyor. Programın 2015 yılında Alaska'da geçen bir bölümüne dönemin ABD başkanı Barack Obama da katılmıştı.
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