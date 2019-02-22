İnsanlığın sonu yaklaşıyor mu, bilim insanları ne diyor?

Geçmişten bu yana insanlık sonunun ne zaman geleceği hakkında tahminler yürütülüyor. Sputnik, konuyla ilgili mevcut teorilerden bir seçki sunuyor.
APOFİS ASTEROİDİNİN 2036'DA DÜNYA'YA ÇARPMASIYLA
Birçok farklı dilde kıyamete dair öğretiler var. Hristiyanlıkta kıyametin 1000 ve 2000 yıllarında kopacağı düşünülüyordu. Maya takviminde ise yeryüzünün sonu 2012'ye denk geliyordu.
Tehlikenin gökyüzünden gelmesi bekleniyordu.
Günümüzde astronomlar yeryüzüne tehlikeli bir mesafede bulunan ve çarpması muhtemel büyük kozmik cisimlerin neredeyse tamamını keşfetti. Bilim insanlarını en çok endişelendiren kozmik cisim ise Apofis asteroidi. Teorilere göre, bu asteroid 2029 yılında dönecek ve 13 Nisan'da Dünya'nın merkezinden yalnızca 38 bin kilometre uzaktan geçecek. Dünya'nın asteroidin çekim alanının gezingesini değiştirebileceği 6 metrelik tehlikeli bölge ile karşılaşmasına ilişkin düşük bir ihtimal de mevcut. Böyle bir durumda asteroid 2036 yılında Dünya'ya çarpacak.
Rusya'daki Bauman Moskova Devlet Teknik üniversitesi'nde yapılan hesaplamalara göre, Apofis'in 2036'da düşeceği nokta olarak risk bölgeleri arasında Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi, Orta Afrika ve Batı Afrika ülkeleri bulunuyor.
NÜFUS ARTIŞININ 2026'DA SON BULMASIYLA
Foerster, hesaplamalarında üreme oranı ve ömür parametrelerini kullanmıştı. Alman astrofizikçi Sebastian von Horner de 1975 yılında başka parametreleri de hesaba katarak, kıyametin 2020-2050 yılları arasında bir zamanda kopacağını belirtmişti. Horner'a göre, bu dönemde nüfus o kadar artacak ki, insanlık kendisini besleyemez duruma gelecek, atmosfere bırakılan endüstriyel atıklar da yeryüzünde yaşamı dayanılmaz sıcaklıklara ulaştıracak.
Horner'ın çalışmasına yeni unsurlar ekleyen ABD'li bilim insanları da yeryüzünün sonunun 2300-2400'den önce gelmeyeceği görüşünde. Sebebi ise küresel ısınma olacak.
Düşünce kuruluşu Roma Kulübü'nün 1972'de yayınladığı bir raporda ise yenilenemeyen kaynakların tüketilmes, nüfus artışı, sanayi, ekolojinin bozulması nedeniyle gezegenin sonunun 21. yüzyılda gelmesinin yüksek ihtimal olduğu belirtildi. Rapora göre, teknolojik gelişmeler ve insanlığın politikaları ile davranışlarının değiştirilmesi ile bundan kaçmak için hala vakit var.
Doomsday argument (Kıyamet savı) isimli bir teoremde de bazı matematikçiler, insanlığın ne zaman var olduğu bilinirse, geleceği hakkında da öngörülerde bulunulabileceğini ileri sürmüştü.
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