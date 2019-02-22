İnsanlığın sonu yaklaşıyor mu, bilim insanları ne diyor?

İnsanlık, Dünya'ya kozmik bir cismin çarpması, doğal veya tektonik bir felaket sonucunda yok olabilir. Bu basında yazılan bir hayal ürünü ya da bir Hollywood senaryosu değil, bilim insanlarının tahmini. Peki insanlığın kaç yılı kaldı?

Geçmişten bu yana insanlık sonunun ne zaman geleceği hakkında tahminler yürütülüyor. Sputnik, konuyla ilgili mevcut teorilerden bir seçki sunuyor.

APOFİS ASTEROİDİNİN 2036'DA DÜNYA'YA ÇARPMASIYLA

Rusya'nın Penza bölgesinde Ekim 2007'de insanlar bir mağaraya sığınarak aylarca Dünya'nın sonunu gelmesini bekledi. Zira Mayıs 2008'de yeryüzünün bir kuyrukluyıldız çarpması sonucunda yok olacağı düşünülüyordu. Kozmik bir felaket gerçekleşmeyince, bölge halkı sığınağı terk etti.

Birçok farklı dilde kıyamete dair öğretiler var. Hristiyanlıkta kıyametin 1000 ve 2000 yıllarında kopacağı düşünülüyordu. Maya takviminde ise yeryüzünün sonu 2012'ye denk geliyordu.

Tehlikenin gökyüzünden gelmesi bekleniyordu.

Günümüzde astronomlar yeryüzüne tehlikeli bir mesafede bulunan ve çarpması muhtemel büyük kozmik cisimlerin neredeyse tamamını keşfetti. Bilim insanlarını en çok endişelendiren kozmik cisim ise Apofis asteroidi. Teorilere göre, bu asteroid 2029 yılında dönecek ve 13 Nisan'da Dünya'nın merkezinden yalnızca 38 bin kilometre uzaktan geçecek. Dünya'nın asteroidin çekim alanının gezingesini değiştirebileceği 6 metrelik tehlikeli bölge ile karşılaşmasına ilişkin düşük bir ihtimal de mevcut. Böyle bir durumda asteroid 2036 yılında Dünya'ya çarpacak.

Rusya'daki Bauman Moskova Devlet Teknik üniversitesi'nde yapılan hesaplamalara göre, Apofis'in 2036'da düşeceği nokta olarak risk bölgeleri arasında Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi, Orta Afrika ve Batı Afrika ülkeleri bulunuyor.

NÜFUS ARTIŞININ 2026'DA SON BULMASIYLA

© REUTERS / Stephane Mahe Bilim insanları iklimsel kaosun başlangıcını açıkladı

ABD'li matematikçi Heinz von Foerster ve arkadaşları Science dergisinde 50 yılı aşkın bir süre önce yayınladıkları makalede ise kıyametin 13 Kasım 2026'da gerçekleşeceğini yazmıştı. Bilim insanlarına göre, bu tarihte yer yüzündeki nüfus artışının sonu gelecek ve insanlık sona doğru ilerleyecek.

Foerster, hesaplamalarında üreme oranı ve ömür parametrelerini kullanmıştı. Alman astrofizikçi Sebastian von Horner de 1975 yılında başka parametreleri de hesaba katarak, kıyametin 2020-2050 yılları arasında bir zamanda kopacağını belirtmişti. Horner'a göre, bu dönemde nüfus o kadar artacak ki, insanlık kendisini besleyemez duruma gelecek, atmosfere bırakılan endüstriyel atıklar da yeryüzünde yaşamı dayanılmaz sıcaklıklara ulaştıracak.

Horner'ın çalışmasına yeni unsurlar ekleyen ABD'li bilim insanları da yeryüzünün sonunun 2300-2400'den önce gelmeyeceği görüşünde. Sebebi ise küresel ısınma olacak.

Düşünce kuruluşu Roma Kulübü'nün 1972'de yayınladığı bir raporda ise yenilenemeyen kaynakların tüketilmes, nüfus artışı, sanayi, ekolojinin bozulması nedeniyle gezegenin sonunun 21. yüzyılda gelmesinin yüksek ihtimal olduğu belirtildi. Rapora göre, teknolojik gelişmeler ve insanlığın politikaları ile davranışlarının değiştirilmesi ile bundan kaçmak için hala vakit var.

Doomsday argument (Kıyamet savı) isimli bir teoremde de bazı matematikçiler, insanlığın ne zaman var olduğu bilinirse, geleceği hakkında da öngörülerde bulunulabileceğini ileri sürmüştü.