İstanbul beyaza büründü

İstanbul’da beklenen karın yağmasının ardından vatandaşlar bembeyaz bir sabaha uyandı. Kar yağışı sebebiyle sabah erken kalkan bazı vatandaşlar yürümekte ve toplu taşımada zorluk çekerken bazı vatandaşlar karın keyfini sürdü.

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri ile Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan Bakü, Aşkabat ile İzmir ve Adana seferleri de iptal edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aralıklı kar yağışının bu akşam saatlerine kadar devam edeceğini söyledi.