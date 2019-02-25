Nike bu kez sadece kadınlar için 'Just Do It' dedi

Dünyanın en popüler spor giyim markalarından Nike, bu kez kadın sporcuları onurlandıran yeni ‘Just Do It' reklamını görücüye çıkardı.

Kadınların mücadelesini ve dayanıklılığını vurgulayan reklam, en mücadeleci performanslarını gösterirken verdikleri bazı duygusal tepkiler nedeniyle ayrımcılığın hedefine yerleşmelerini de eleştiriyor.

İkonik ‘Just Do It' kampanyasının 30. yıldönümü nedeniyle çekilen reklam Oscar Ödül Töreni sırasında yayınlandı.

DUYGU GÖSTERİRSEK 'DRAMATİK' DİYORLAR

Reklama ses veren ünlü tenis oyuncusu Serena Williams, "Duygularımızı açıkça gösterirsek 'dramatik' diye nitelendiriliyoruz. Bir şeyi savunduğumuzda 'çılgın' oluyoruz. Bir şeyde çok iyi olduğumuzda 'bizde bir sorun var' oluyor. Eğer sinirlenirsek histerik, mantıksız ya da sadece deli oluyoruz" sözleriyle tepkisini gösteriyor.

Williams, "Erkeklere karşı oynamak istersek kaçığız. Ve eğer eşit imkân sağlanmasını istiyorsak hayal dünyasında yaşıyor oluyoruz" diyor.

REKLAMDA KİMLER VAR?

© AP Photo / Jae C. Hong Trump'ın vize yasağı, ABD'nin ilk başörtülü olimpik sporcusunu da vurmuş

Yaklaşık iki dakikalık reklamda cinsel tacize uğradığını açıklayan Olimpiyat madalyalı jimnastikçi Simone Biles'tan cinsiyet tartışmalarının odağına yerleştirilen Güney Amerikalı orta mesafe koşucusu Caster Semenya'ya, ABD'nin ilk başörtülü olimpik sporcusu Ibtihaj Muhammed'den Amerikan Basketbol Ligi NBA'de San Antonio Spurs'ün yardımcı antrenörü Becky Hammon'a kadar alanında başarılı pek çok kadın sporcu yer aldı.

Reklam ayrıca, 1967 yılında kadınların katılamadığı Boston Maratonu'na görevlilerin tüm engellemesine karşın katılan ve yarışı bitiren Katherine Switzer'ı da unutmadı.