Kayıt
14:42 25 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cezaevi, hapis, hapishane

    Suçsuz yere 39 yıl yatan ABD'li mahkuma rekor tazminat

    © AA /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 10

    ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Simi Valley'de, eski kız arkadaşıyla oğlunu öldürmekten suçlu bulunan ancak 39 yıl cezaevinde kaldıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılan Craig Coley'ye 21 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

    Şu anda 71 yaşında olan Coley, 1978 yılında eski sevgilisi Rhonda Wicht ve onun dört yaşındaki oğlu Donald'ı öldürmekten şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Başından beri suçsuz olduğunu savunan Coley, soruşturmacıların kendisini temize çıkaran DNA örnekleri bulmasının ardından 2017 yılında serbest bırakıldı.

    Craig Coley'nin parmaklıklar ardında geçirdiği 39 yıl, Kaliforniya'da ‘bozulan en uzun mahkumiyet süresi' olarak kayıtlara geçti.

    'HİÇBİR TAZMİNAT KARŞILAMAZ'

    Benzerlik nedeniyle suçsuz yere 17 yıl hapis yatan adam, 1.1 milyon dolar tazminat istiyor
    Twitter
    Benzerlik nedeniyle suçsuz yere 17 yıl hapis yatan adam, 1.1 milyon dolar tazminat istiyor
    Simi Valley kenti yöneticisi Eric Levitt, tutarı ne olursa olsun hiçbir maddi tazminatın Coley'in yaşadıklarını karşılayamayacağını belirtti. Levitt, tazminatın 4.9 milyon dolarının kent yönetimince, kalan 16.1 milyon dolarının ise sigorta ve diğer kaynaklar tarafından ödeneceğini söyledi.

    Craig Coley'e geçen yıl da yaklaşık 2 milyon dolarlık ayrı bir tazminat ödenmişti.

    New York merkezli 'Innocence Project' (Masumiyet Projesi) öncülüğünde 1989 yılından bu yana yapılan DNA testleriyle 350'den fazla mahkûmun adı temize çıkarıldı.

    İlgili konular:

    Çin'de yanlışlıkla 25 yıl hapis yatan kişiye tazminat
    'Tercüme hatası' nedeniyle haksız yere 21 yıl hapis yattı
    Etiketler:
    ömür boyu hapis, Mahkum, Tazminat, DNA, Innocence Project, Eric Levitt, Rhonda Wicht, Craig Coley, Simi Valley, Kaliforniya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    91. Oscar Ödülleri
    Los Angeles'ta düzenlenen 91. Oscar Ödülleri’nden kareler
    Karikatür
    ‘ABD, Rusya ve Çin’e karşı 'Truva Atı' stratejisi hazırlıyor’
    İnfografik
    Rus yapımı hipersonik silahların yapabilecekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet