16 yıl Wolverine'i canlandıran Hugh Jackman, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

16 yıl 228 gün Wolverine'i canlandıraran Jackman, bir süper kahramanı en uzun süre oynayan aktör olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.
Jackman, ödül töreninde rekorlar kitabına girmenin çocukluğundan beri en büyük hayallerinden biri olduğunu söyledi.
We are in @SirPatStew. @XMenMovies @WolverineMovie #Charles #Logan pic.twitter.com/cQmSRxZJSW— Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 22, 2019
2000'de X-Men serisinin ilk filminde rol alan Jackman 2017'de gösterime giren Logan filminde de oynadı.
ÖDÜLÜ PARTRICK STEWART İLE PAYLAŞTI
Jackman, rekoru seride Profesör Charles Xavier'i canlandıran ünlü İngiliz oyuncu Patrick Stewart ile paylaştı.
X-Men'e 1975'te dahil olan Wolverine karakteri, kemikten pençeleri olan, hayvani his ve refleksleri bulunan ve kendi kendini iyileştirebilen bir mutant.
The record title for longest career as a live action Marvel superhero is shared by @RealHughJackman and fellow X-men star Sir Patrick Stewart (UK). Both have had @Marvel careers spanning 16 years 228 days. pic.twitter.com/FKG6CWWxfL— GuinnessWorldRecords (@GWR) February 20, 2019
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