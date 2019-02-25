16 yıl Wolverine'i canlandıran Hugh Jackman, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

X-Men filmlerinde Wolverine karakterini canlandıran Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, 'bir süper kahramanı en uzun süre oynayan aktör' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

16 yıl 228 gün Wolverine'i canlandıraran Jackman, bir süper kahramanı en uzun süre oynayan aktör olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Jackman, ödül töreninde rekorlar kitabına girmenin çocukluğundan beri en büyük hayallerinden biri olduğunu söyledi.

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50 yaşındaki oyuncu, altı X-Men filminde, Marvel'ın kurgusal karakteri Wolwerine'i canlandırdı.

2000'de X-Men serisinin ilk filminde rol alan Jackman 2017'de gösterime giren Logan filminde de oynadı.

ÖDÜLÜ PARTRICK STEWART İLE PAYLAŞTI

Jackman, rekoru seride Profesör Charles Xavier'i canlandıran ünlü İngiliz oyuncu Patrick Stewart ile paylaştı.

X-Men'e 1975'te dahil olan Wolverine karakteri, kemikten pençeleri olan, hayvani his ve refleksleri bulunan ve kendi kendini iyileştirebilen bir mutant.