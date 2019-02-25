Dünyanın 'en yalnız tuvaleti': 2.600 metre yükseklikte bir uçurumun kenarında duruyor

Rusya'ya bağlı Altay Cumhuriyeti'ndeki Kara-Tyurek hava tahmin istasyonu en yakın köyden 100 kilometre, başkent Gorno-Altaysk'a 800 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Avrupa ile Asya'nın uzak doğu bölgelerini birbirine bağlayan uçuşlar da dahil olmak üzere Sibirya'da hava hizmetlerinin güvenliğini sağlama açısından önemli olan bu istasyon, 2.600 metre yükseklikte ve bölgenin en yükseği.
Bölgeye bir araştırma için giden fotoğrafçı Natalia Nesterenko'nun Siberian Times'a yaptığı açıklamaya göre, Altayca ‘Kara Yürek' anlamına gelen Kara-Tyurek istasyonuna yalnızca helikopterle, yürüyerek veya atla gidilebiliyor.
Highest weather station in Siberia… with a toilet teetering on cliff edge. Famous for its lonely loo with a view at 2,600 metres — 8,530ft — this meteorological outpost provides essential data for the world https://t.co/tgPUJmTLfbpic.twitter.com/XvBLDtkim6
Yalnızca dört kişinin çalıştığı ve 1939 yılından beri açık istasyonun bir tarafında ise sarp bir uçurum bulunuyor, yani buradaki yaşam insanlardan tamamen izole, hava koşulları da sert. İstasyon çalışanlarına ise yiyecek yılda yalnızca bir kez helikopterle gidiyor.
İstasyonda alınan hava durumu bilgileri önce başkente, sonra Novosibirsk'e oradan da Rusya'daki diğer büyük istasyonlara gidiyor. Burada alınan veriler Sibirya hava sahasından geçen pilotların yanı sıra nehirlerdeki su miktarını ölçmeye ve iklim değişikliği incelemelerine yardımcı oluyor.
İstasyonun enerjisi de güneş panelleri ve dizel yakıtlı bir jeneratörle sağlanıyor. Kışları akşam vakti jeneratör açıldığında yaşam başlıyor, bilgisayarlar ve televizyonlar açılabiliyor. Gündüzleri ise çalışanlar kar toplayarak çamaşır yıkıyor, ısınma, yıkanma ihtiyaçları için odun kırıyor. Eriyen kar suyu da yeterli asit miktarını taşımadığı için içine bir damla limon asidi ekleniyor. Yazları da su ihtiyacı çatıdan akan yağmur suyu ile gideriliyor. Fakat istasyonun ünlü ve ilginç bir başka yönü bulunuyor, hatta ‘dünyanın en yalnız tuvaleti' olarak anılıyor. Uçurumun kenarında ve dışarıda bulunan tuvalete girildiğinde ‘nefesiniz kesiliyor.'
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