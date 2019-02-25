Çinli havayolu şirketi uçak motoruna bozuk para atan yolcuya dava açacak

Independent'ta yer alan habere göre, Aqing kentinden Kuming'e sefer yapan uçak, tüm güvenlik endişeleri nedeniyle durduruldu ve 162 yolcunun bulunduğu uçağın seferi sonraki güne ertelendi.
A 28 yrs old China man threw 2 coins into the engine of a Lucky Air jet he was abroading in hope of safety & luck. The freight with 162 passengers was cancelled.— Hongkong Bear News 熊新聞 (@Hongkong_Bear) February 23, 2019
It's amazingly common for China people having such dangerous practice despite all arrested.https://t.co/cwvmvEatBb
Sefer iptalinin 140 bin yuan zararla çıkan şirket, olaydan sorumlu yolcuya tazminat davası açma kararı aldı. Soumlu yolcu 7 günlük bir süreyle güzaltına alınıraak sorgulandı.
Bozuk para atma ritüeli başta Budizm olmak üzere birçok dinde 'şans getirmesi' maksadıyla yapılıyor. Geçen yıllarda Çin'de buna benzer iki ayrı hadise daha yaşanmıştı.
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