Prens Harry'den hamile eşine soğuk şaka: Benden mi?

BBC tarafından çekilen görüntülerde, bir öğretmenin "Hamileliğiniz nedeniyle sizi tebrik etmek isterim" sözleri üzerine Prens Harry, eşine dönerek "Dur bir dakika, sen hamile misin?" diye sordu.
Hamileliğinde yedi ayı geride bıraktığı belirtilen Meghan Markle ise eşine "Sürpriz" diyerek yanıt verdi. Harry'nin "Benden mi?" diye sorması üzerine Düşes gülmekten katıldı.
Watch Prince Harry joke that Meghan Markle's baby isn't his https://t.co/R1nSXokl3W— Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) 25 Şubat 2019
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