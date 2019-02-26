Huawei: ABD'nin casusluk suçlaması için bir kanıtı yok

Çin'in teknoloji devi Huawei'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Guo Ping, ABD tarafından yöneltilen ‘yeni nesil 5G donanımının Çin'in casus operasyonlarına hizmet ettiği' suçlamasını reddetti.

Ping, ABD'nin firmayı casuslukla suçlaması için bir kanıtı olmadığını söyledi.

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İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleşen mobil endüstrisinin en büyük yıllık toplantısında konuşan Ping, Çin'in diğer ülkeleri gizlice dinlemesine izin verecek herhangi bir ‘arka kapı' teknolojileri olmadığını tekrarladı.

ABD'YE 'CLOUD YASASI' SUÇLAMASI

Ping, "ABD'nin 5G teknolojimize yönelik güvenlik suçlaması için bir kanıtı yok. Hiç. İroni şu ki, ABD ‘Cloud Yasası' ile kendi şirketlerine özel verilerin erişimi konusunda izin veriyor" dedi.

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"Huawei, arka kapı kullanmadı ve kullanmayacak" diyen Guo Ping, başka birinin de firmalarına ait bir donanımı bu amaçla kullanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Başta ABD olmak üzere bazı ülkeler, Huawei'nin Çin hükümetine bilgi sızdırarak, ağ ekipmanlarını casusluk yapmak için kullandığını iddia ediyor. Şirketse bu suçlamaları reddediyor.

Bu konuda herhangi bir kanıt bulunamamasına rağmen bazı ülkeler, Huawei'nin 5G donanımını yasakladı.