Kocasını başka kadınla yakaladı: Adam ve sevgilisi çırılçıplak ağaca bağlandı

Çin'in Guizhou bölgesinde eşini aldattığı iddia edilen adam ve sevgilisi olduğu belirtilen kadın çıplak bir şekilde sokağın ortasındaki ağaca bağlandı. Olaya polis müdahale etti.

İlginç olay gecen Çarşamba Huishui eyaletinde yaşandı.

Yerel gazetelerde yer alan bilgilere göre, bir kadın kocasını başka bir kadınla yakalayınca ikiliden intikam almak istedi.

Bunun üzerine birlikte yakalandıkları belirtilen kadın ve adam, bölgedeki en işlek caddelerden birindeki ağaca çıplak bir şekilde bağlandı.

Yoldan geçenler ikilinin etrafında toplanırken, kalabalığı fark eden polis olaya müdahale etti. Polis tarafından kurtarıldıktan sonra kıyafet verilen kadın ve adamın karakolda ifadeleri alındı.

© Fotoğraf : HBO Aldatılan kadın intikamını Game of Thrones'la aldı

Polis, olayın 'duygusal çatışma' nedeniyle yaşandığını söyledi ve olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İkiliyi intikamcı eşin tek başına mı bağladığı yoksa başkaları tarafından mı bağlandıkları ise henüz bilinmiyor.

Video, Çin'deki popüler sosyal medya platformu WeChat'te yayınlanması üzerine viral oldu.

Görüntülerde kadın ve adamın etrafına toplanan kalabalığın şaşırdığı, bazılarının ise güldükleri görülüyor.