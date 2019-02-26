ABD’de ‘ateş’ şelalesi turistleri hayran bıraktı

ABD’nin Kaliforniya Eyaletinde yer alan Yosemite Ulusal Parkı’nı ziyaret eden turistler, sıra dışı bir olaya tanıklık etti. Konuklar ‘ateş’ şelalesini ilgiyle izledi.

CNN televizyonunun haberine göre her yılın şubat ayında meydana gelen bu doğa olayını izlemek isteyen binlerce turist Yosemite Ulusal Parkı'na akın ediyor.

Youtube'da yayınlanan videoda, Yosemite Şelalesi'nin akan sularının batan güneşin ışınlarının etkisiyle rengini kızıla çeviriyor ve adeta ateşe dönüşüyor. Batan güneşin ışınlarını yansıtan şelale suları, akan lav ya da erimiş metal yanılsaması oluşturuyor.



Her yılın şubat ayında yaşanan bu doğal olaydan dolayı şelale, Kızıl Şelale ve At Kuyruğu şelalesi olarak anılıyor. Şelale El Capitan dağının doğu yamacında bulunuyor ve yüksekliği 650 metreyi buluyor.