Arjantinli Playboy modeli kendi ölümünü doğru tahmin etti

Arjantin’de sübyancı politikacıların isimlerini bildiğini iddia eden ve elindeki bilgileri açıklama tehdidinde bulunan Playboy modeli Natacha Jaitt, ölümüyle ilgili yaptığı kehanet doğru çıktı.

© AFP 2018 / NICHOLAS KAMM CNN, Trump'ın eski Playboy modelinin hikayesini satın almayı avukatıyla tartıştığı ses kaydını yayımladı

Arjantin medyasının aktardığına göre, Dünyaca ünlü erkek dergisi 'Playboy'un eski modeli Natacha Jaitt, Buenos Aires'teki Xanadú gece kulübündeki partinin ardından çıplak halde ölü bulundu. Genç kadının kanında yüksek oranda kokain ve alkole rastlandı.

Ancak medya, Jaitt'in geçen yıl, öldürüleceği uyarısında bulunduğuna dikkat çekiyor.

Playboy modeli, 5 Nisan 2018 tarihinde, Twitter hesabından şu açıklamada bulunmuştu: "UYARIYORUM: İntihar etme niyetinde değilim, aşırı kokainden ölmeyi, küvette boğulmayı veya kendimi silahla vurmayı planlamıyorum. Eğer bu olursa, bilin ki bu ben değilim. Bu tweeti saklayın".

AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit 🙄. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 5 Nisan 2018

Jaitt'in bu tedirginliğinin sebebi, Arjantin'de önemli görevlerde yer alan sübyancılarla ilgili bilgiyi açıklama niyetiydi. Model, bu yüzden sıkça ölüm tehditleri aldığını söylüyordu.

Arjantin polisi, genç kadının ölümüyle ilgili yalan ifade vermekle suçlanan işadamı Raúl Velaztiqui Duarte gözaltına alındı.

Playboy TV programlarına katılan 42 yaşındaki Natacha Jaitt'in iki kızı var.