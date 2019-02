Pornografi gerekçesiyle yasaklandı: Endonezya'daki eyalette bazı şarkılar sadece gece çalınacak

Eyaletin yayın komisyonu, 17 Batılı şarkının yer aldığı toplam 85 şarkıyı ‘çirkin ve yetişkinlere uygun içerik' nedeniyle yasak listesine aldı. Listede, İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın ‘Shape of You', ABD'li sanatçılardan Ariana Grande'nin ‘Love Me Harder' ve Bruno Mars'ın ‘That's What I Like' gibi şarkıları da yer aldı.

Komisyonun Başkan Yardımcısı Rahmat Arifin yaptığı açıklamada, "Yasaklanan şey şarkılar değil. Onların pornografi ve müstehcenlik içeren sözleri yasaklandı" dedi.

Komisyon Başkanı Dedeh Fardiah ise, bazı sözlerin ‘kadınları cinsel bir obje gibi gösterdiğini' savundu.

KONSERDE NE YAPACAK?

Şarkıları belirlenen saatlerin dışında çalacak radyo ve televizyon kanallarına yaptırım uygulanabileceği belirtilse de, yayın komisyon listenin bir zorunluktan ziyade rehber olduğunu öne sürüyor.

Yasağa dair Ed Sheeran'dan henüz bir yorum gelmedi. Ancak şarkıcının 3 Mayıs'ta Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir konser vermesi bekleniyor.

PARLAMENTODA BİLE GÖRÜŞÜLDÜ

Ülke geçen ay da ‘olumsuz dış etkileri' azaltmak gerekçesiyle getirilen benzer bir müzik yasasını parlamentoda görüşmüştü. Dini değerleri aşağılayan ya da cinsel içerikler bulunan şarkıları yasaklamayı amaçlayan tasarı, ülkede ifade özgürlüğü tartışması yaratmıştı.

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkesi olarak bilinen Endonezya'da halihazırda şeriat yasalarından esinlenen bir ulusal pornografi yasası var.