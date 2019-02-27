Dünyanın en küçük bebeği Japonya'da doğdu

Japonya'da sadece 268 gram ağırlığında doğan bir erkek bebek ‘dünyanın en küçük erkek bebeği' unvanına sahip oldu.

Anne karnında 24 haftayı tamamladığı sırada istenilen ağırlığa ulaşmaması nedeniyle doktorların hayati tehlike uyarısı yaptığı bebek, Tokyo'daki Keio Üniversitesi'nde Ağustos ayında sezaryenle dünyaya getirildi. Doktorlar doğduğunda bebeğin sadece bir çift el kadar yer kapladığını söyledi.

© AFP 2018 / Stephen Lovekin ABD'de bebeklerini internetten gördükleri vegan formülle besleyen çift yargılanıyor: Bebek ölümden döndü

Yenidoğan ünitesinde alınan bebek burada nefesinin düzene girmesinin yanı sıra besin desteği tedavisi de gördü ve anne sütü alabilecek duruma geldi.

Tedavi sonucu 3 kilo 238 grama ulaşan bebek geçen hafta sağlıklı bir şekilde ailesiyle birlikte evine gönderildi.

Japonya'da 1 kilonun altında doğan bebeklerin yaşama oranı yüzde 90, ancak 300 gramın altında doğanlarda özellikle erkek bebeklerde bu oran çok daha düşük.

Bu alandaki bir önceki rekor 274 gramla 2009 yılında Almanya'da doğan bir bebeğe aitti. ‘Dünyanın en küçük kız bebeği' unvanı da 252 gramla 2015 yılında yine Almanya'da kaydedildi.