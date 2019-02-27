Rögar kapağına sıkışan aşırı kilolu fare kurtarıldı

Almanya'nın Bensheim kasabasında rögar kapağına sıkışan aşırı kilolu bir fare, itfaiye, hayvan kurtarma ekipleri ve gönüllü bir grup tarafından yaklaşık 25 dakika süren operasyonla kurtarıldı.

Pazar günü, adı açıklanmayan küçük bir kız çocuğu, farenin yardım çığlıklarını duyarak Rhein Neckar adlı yerel hayvan kurtarma ekibini aradı.

Bunun üzerine itfaiye, hayvan kurtarma ekipleri ve gönüllü bir gruptan oluşan sekiz kişi, yaklaşık 25 dakika süren operasyonla rögar kapağını kaldırarak fareyi zarar görmeden kurtarmayı başardı.

© Fotoğraf : Pixabay Tren seferlerini iki gün durduran fare, müzede sergilenecek

Kurtarma ekibinden Michael Sehr, farenin kışın vücudunun yağlandığı ve baseni genişlediği için kapağın deliğine sıkıştığını söyledi.

Sehr ayrıca, birçok insanın farelerden nefret ettiğini belirterek "Ancak nefret edilen hayvanlar da saygıyı hakediyor" dedi.

Farenin sıkıştığı delikten çıkarılmasından sonra hayvan kurtarma ekibini arayan kız çocuğu, görevlilere kendi çizdiği, üzerinde "Danke" (teşekkür ederim) yazan etrafı kalplerle çevrili bir sıçan resmi hediye etti.

Öte yandan, farenin rögar kapağına sıkışmış haldeki fotoğrafı sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar söz konusu fotoğraf karesinde farenin yardım çığlıkları attığını belirten yorumlar yaptı.