Hastayı bilgilendirmeyen özel hastaneye 3 milyon liralık tazminat cezası

Adapazarı'nda 41 yaşındaki inşaat ustası Ayhan İşcan, özel hastanede rızası olmadan yapılan iki ameliyatın ardından belden aşağısının felç kaldığını iddia ederek dava açtı. Mahkeme, hastayı riskler hakkında bilgilendirmeyen özel hastanenin 3 milyon liralık tazminat ödemesine hükmetti.

© REUTERS / Bitkisel hayattaki kadının doğum yapmasının ardından hastane çalışanlarına DNA testi

Adapazarı'nda inşaat ustası, evli ve 2 çocuk babası Ayhan İşcan, sol dizindeki rahatsızlık nedeniyle 2014 yılında Sakarya'daki özel hastaneye gitti. Muayene sonrasında İşcan'a omuriliğinin üst bölümünde fıtık oluştuğu ve ameliyat olması gerektiği söylendi.

İddiaya göre, Ayhan İşcan, operasyonun olası riskleri ile ilgili ön bilgi verilmeden ertesi gün ameliyata alındı. Ancak ameliyat başarılı geçmedi. İşcan, acilen bir gün sonra yeniden ameliyat edildi. İki ayrı ameliyatın ardından belden aşağısını hissetmeyen Ayhan İşcan, doktorundan hayat boyu engelli kalacağını öğrendi. Bu durumu kabullenemeyen İşcan, belirli bir süre fizik tedavi gördüyse de olumlu sonuç alamadı. Büyük üzüntü yaşayan Ayhan İşcan, ameliyatta ihmali olduğunu ileri sürdüğü özel hastaneye karşı hukuk mücadelesi başlattı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

İşcan'ın avukatı Özgür Eray Taş, 2017 yılında açılan davada, hastanenin, ameliyatın olası riskleri konusunda müvekkilini yasaya uygun bir şekilde bilgilendirmediğini iddia ederek tazminat talebinde bulundu.

Sakarya 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında, özel hastanenin tanığı olarak ameliyatı yapan doktor dinlendikten sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. İstanbul Adli Tıp Kurumu, olayın komplikasyon olduğunu ve yapılan ameliyatta doktorun bir kusurunun bulunmadığını belirtti. Ancak, Adli Tıp Kurumu, hastanın ameliyattan önce riskler konusunda bilgilendirildiğine dair hazırlanması gereken 'aydınlatılmış onam'ın yasaya uygun olup olmadığının mahkemece değerlendirilmesinin uygun görüldüğünü belirtti. Bunun üzerine mahkemece, Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan, davaya konu olayda 'aydınlatılmış onama'nın tıp kurallarına ve yasaya uygun olup olmadığının değerlendirilmesi talep edildi.

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Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın hazırladığı raporda ise ameliyatın doğru yapıldığı ve olayın komplikasyon olduğu, ancak ilk ameliyat için alınan 'aydınlatılmış rıza formu'nun ameliyatı yapacak doktor tarafından alınması gerekirken, hastane personeli tarafından alındığı belirtildi. Raporda, doktorun gerçekleştirdiği operasyon ile 'aydınlatılmış rıza belgesi'nde yapılacağı yazan ameliyatın farklı olduğu kaydedildi. Kitle ameliyatı yapıldığı ifade edilmesine rağmen herhangi bir patoloji raporunun bulunmadığı ve ikinci ameliyat için ise hiçbir 'aydınlatılmış rıza formu'nun hazırlanmadığı vurgulandı. Raporda, özel hastanenin ve doktorun hastayı bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu belirtilerek, kusurlu olduğu değerlendirildi.

MAHKEME TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ



Hastanenin kusurlu olduğunun ortaya çıkmasının sonrasında mahkeme, tazminat miktarının belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, Ayhan İşcan'ın bakiye ömrünü dikkate alarak, iş göremezlik ve bakıcı gideri zararını hesapladı. Mahkemece, raporu da dikkate alarak, özel hastanenin faizleri ile birlikte İşcan'a 3 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme kararının, yeterli ve doğru bilgi verilmeden ameliyata alınan ve engelli kalanlar için emsal teşkil edeceğini belirten Ayhan İşcan, doktorların hastalara ön bilgi vererek ameliyat sürecini başlatmaları gerektiğini ifade etti. Özel hastanenin avukatları ise karara itiraz etti.

Kararın, Bölge İdare Mahkemesi'nde görüşüldükten sonra tazminat miktarının 50 bin liranın üzerinde olması nedeniyle Yargıtay'a gönderileceği belirtildi.