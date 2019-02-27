'Sarı Bıyık', Gerçek Kesit'i anlattı: Oyuncu yoktu, yoldan adam topluyorduk, gülmekten karnımıza ağrılar giriyordu

Türk televizyon tarihinin en kült dizilerinden biri olan Gerçek Kesit'in Sarı Bıyık lakaplı oyuncusu Cahit Kaşıkçılar, "Diziyi korkarak seyreden de çoktu, gülerek seyreden de. İzleyicilerin ortak özelliği ise herkesin bir şekilde müptelası olması" dedi.
Türk televizyon tarihinin en kült dizilerinden biri olan Gerçek Kesit'in 'Sarık Bıyık' lakaplı oyuncusu Cahit Kaşıkçılar, RedBull.com Şimdi Neredeler'in konuğu oldu. Kaşıkçılar, "Diziyi korkarak seyreden de çoktu, gülerek seyreden de. İzleyicilerin ortak özelliği ise herkesin bir şekilde müptelası olması. Nasıl izlersen izle, kopamıyorsun. Tuhaf bir sihri var onun" sözlerini kullandı.
Perihan Savaş'ın sunumuyla 90'lı yıllarda üçüncü sayfalarda yer bulan cinayet haberlerini konu alan Gerçek Kesit; sınırlı sayıdaki kastın zayıf canlandırma yeteneği, kısıtlı teknik ve dekor imkanlarına rağmen o dönemde yaşayan birçok kişinin hafızalarında bir şekilde yer etti. Trajik sahneleri kah gerilim kah komedi tadında veren programın en bilinen karakteri Sarı Bıyık'ı canlandıran Cahit Kaşıkçılar, Melis Danişmend'in sorularını yanıtladı.
Diziyi "Korkarak seyreden de çoktu, gülerek seyreden de. İzleyicilerin ortak özelliği ise herkesin bir şekilde müptelası olması. Nasıl izlersen izle, kopamıyorsun. Tuhaf bir sihri var onun" sözleriyle tarif eden Kaşıkçılar, teknik eksikliklerin sebebini ise şu sözlerle açıkladı: "Elde imkan yok, bir kameran, bir tane ışık vermişler sana. Kimi zaman araba yok, evler kendi evlerimiz, elbiseler kendi elbiselerimiz. Adam gibi bütçe yok, üç kuruş parayla idare etmeye çalışıyoruz. Biz bu kadar büyüyeceğini düşünmedik zaten".
Kaşıkçılar dizinin gece imajı verilmesine rağmen gündüz olduğu anlaşılan sahnelerini, "Evi sınırlı bir zaman için tutmuşuz. O evde gece-gündüz sahneleri var, gece kalamayacağımıza göre perdeyi açıyoruz, gündüz, Kapatıyoruz, gece. Arkadan beyaz ışık geliyor tabii. Yani onu biz de biliyoruz ama yapacak bir şey yok ki. Kendiliğinden komediye dönüyor. Oyuncu bulamıyoruz, yoldan adam topluyoruz zaman zaman. Karnımıza ağrılar giriyordu gülmekten" sözleriyle açıkladı.
'GÜZEL İŞ ÇIKARDIK AMA PARA KAZANAMADIK'
Dizinin başarılı olmasına karşın karlı bir yapım olmadığını dile getiren Sarı Bıyık, "Öyle bir şey yaptık ki, çok izlendi. Yeşilçam sanatçıları gibi olduk, unutulmuyoruz. Güzel işti ama hiç para kazanamadık. Kült oldu. Bugün bir dizi tutuyor, oyuncular popüler oluyor. Fakat o oyuncu iki sene bir dizide oynamasın, siliniyor gidiyor. Biz unutulmadık. Ama asıl unutulmama yönünden iş kaybediyoruz piyasada" diye itirafta bulunuyor.
'KİMSE SAÇIMI BAŞIMI DEĞİŞTİRİP YENİ BİR DİZİYE ADAPTE ETMİYOR'
Şimdilerde yeni yapımlardan beklediği şekilde teklifler alamadığı yönünde sitem de eden Kaşıkçılar, "Ben yönetmenleri, yapımcıları anlayamıyorum. ‘Biz bu adamı alalım, saçını başını değiştirelim, bıyığını keselim, sakal yapalım' demiyor. Bizi gördükleri zaman, 'Sizi herkes tanıyor' diyor. Emin ol izlerken ti'ye aldığınız yerlerin çoğunu bilerek yaptığımız oluyordu. Ben diyorum ki insanlara, "Ya arkadaş siz bizim ekibimizi embesil mi zannediyorsunuz?" Türkiye'de bir döneme damga vurmuşuz. Biz onu yaptığımız dönemde adam gibi dizi bile yoktu. Siz bizi nasıl öyle yargılayabilirsiniz?" sözlerini kullandı.
Kaşıkçılar şimdi çocuk oyunları, senaryolar yazıyor, kurduğu çocuk tiyatrosu için Karagöz ve Hacivat tasvirleri yapıyor. Son büyük projesi ise Onur Ünlü yönetmenliğindeki Gerçek Kesit: Manyak filmi.
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