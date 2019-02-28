Kedi, saçlarını çekiştirip uyandırdığı sahibini yangından kurtardı

Adana’da bir apartman dairesinde elektrik kontağından çıkan yangın sırasında evde tek başına yaşayan bir kadın kedisinin saçlarını çekiştirmesi sonucu uyanıp canını kurtardı.

İHA Tüfekle vurulmuş halde bulunan kedi kurtarılamadı

Yangın, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan 11 katlı bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Canan Ş. (48) Efe isimli kedisinin saçlarını çekiştirmesi üzerine uyandı. Canan Ş. evinin yandığını fark etti ve kedisiyle birlikte dışarı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede söndürürken evde maddi hasar meydana geldi. Ev sahibi Canan Ş. ayakta tedavi edilirken canını kurtaran kedisi Efe’nin durumunun da iyi olduğu öğrenildi.