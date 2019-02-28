Kedi, saçlarını çekiştirip uyandırdığı sahibini yangından kurtardı

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede söndürürken evde maddi hasar meydana geldi. Ev sahibi Canan Ş. ayakta tedavi edilirken canını kurtaran kedisi Efe’nin durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
Adana’da bir apartman dairesinde elektrik kontağından çıkan yangın sırasında evde tek başına yaşayan bir kadın kedisinin saçlarını çekiştirmesi sonucu uyanıp canını kurtardı.
İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede söndürürken evde maddi hasar meydana geldi. Ev sahibi Canan Ş. ayakta tedavi edilirken canını kurtaran kedisi Efe’nin durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
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