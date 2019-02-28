Apple'ın kurucularından Wozniak: Katlanabilir telefon konusunda geç kaldık

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, şirketin katlanabilir iPhone modeli konusunda geç kaldığını belirtti ve bu yüzden endişeleri olduğunu dile getirdi.

Bloomberg'e röportaj veren Wozniak, uzun süredir akıllı telefon kulvarında dünyada lider olan Apple'ın katlanabilir bir iPhone modeli konusunda geç kaldığını ve bunun onu endişelendirdiğini açıkladı.

Wozniak, açıklamasında "Apple, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma teknolojisi ve telefon ile kolay ödeme olmak üzere birkaç alanda oldukça uzun bir süredir lider konumda. Ancak katlanabilir telefon gibi alanlarda lider değil ve bu beni endişelendiriyor, çünkü gerçekten de katlanabilir bir telefon istiyorum" şeklinde konuştu.

Apple co-founder Steve Wozniak really wants a foldable iPhone https://t.co/i8cwOMceL6 pic.twitter.com/Y92H3KEOsu — The Independent (@Independent) February 27, 2019

1976'da Steve Jobs ile Apple'ın kuruluşunda olan Wozniak ayrıca, Apple TV'nin kullanımının da yaygınlaşmasını istediğini belirtti.

Bu yıl düzenlenen teknoloji kongresi MWC 2019'da Samsung ve Huawei katlanabilir telefon modellerini tanıtmıştı.

Apple ise Şubat ortalarında katlanabilir bir telefon modeli için patent başvurusu yapmıştı. Ancak bu modeli gelecek sene piyasaya süreceği tahmin ediliyor.