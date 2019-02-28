Lady Gaga'dan aşk iddialarına ilk yorum: Bunu görmenizi istedik

Oscar Ödülleri'nde birlikte yaptıkları düet sırasında Bradley Cooper ile yakınlığı hâlâ konuşulan Lady Gaga, bunun rollerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Jimmy Kimmel'in programına katılan Lady Gaga, Cooper ile aralarındaki ‘kimyayı' reddetmedi ancak ‘gizli aşk yaşıyorlar' iddialarına karşı çıktı.

Bir aşk şarkısı seslendirdikleri için aşık bir çift gibi davrandıklarını söyleyen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Evet insanlar aşkı gördü ve tahmin edin; bizim de görmenizi istediğimiz şey buydu. ‘Shallow' bir aşk şarkısı. ‘A Star is Born' filmi bir aşk hikâyesi. Çok sıkı çalıştık, bu performans için bütün bir hafta çalıştık. Harikaydı ve performans açısından ikimizin de birbirimize yakın olmamız çok önemliydi."

'GÜZEL BİR İŞİMİZ VAR'

Caz duayeni Tony Bennett ile birlikte çıktığı turneyi hatırlatan Lady Gaga, "Bak, üç yıllık dünya turnesi boyunca onu kollarımla sarmaladım. Eğer aşk şarkıları söylüyorsanız, insanlardan bunu hissetmesini istersiniz. Ben bir sanatçıyım ve güzel bir işimiz var" dedi.

‘A Star Is Born' (Bir Yıldız Doğuyor) filminin yıldızları Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın Oscar gecesi gerçekleştirdikleri Shallow performansı aşk dedikodularına neden olmuştu. İkilinin, bu performansı Cooper'ın sevgilisi ünlü model Irina Shayk'ın önünde sergilemesi ayrıca konuşulmuştu. Lady Gaga'nın nişanlısından tam da bu süreçte ayrılması gizli aşk iddilarının doğru olduğuna yorulmuştu.

US Weekly'de yer alan bir habere göreyse Irina Shayk, Lady Gaga ile sevgilisi yakınlaşmasından rahatsız değil. Çifte yakın bir kaynak, "Irina, Bradley ve Gaga'nın birer sanatçı olduğunu biliyor. Onun için ortada birr mesele yok. Sadece filmdeki karakterlerini Oscar performansına taşıdıklarını biliyor" dedi.