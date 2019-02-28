Lady Gaga'dan aşk iddialarına ilk yorum: Bunu görmenizi istedik

Jimmy Kimmel'in programına katılan Lady Gaga, Cooper ile aralarındaki ‘kimyayı' reddetmedi ancak ‘gizli aşk yaşıyorlar' iddialarına karşı çıktı.
'GÜZEL BİR İŞİMİZ VAR'
Caz duayeni Tony Bennett ile birlikte çıktığı turneyi hatırlatan Lady Gaga, "Bak, üç yıllık dünya turnesi boyunca onu kollarımla sarmaladım. Eğer aşk şarkıları söylüyorsanız, insanlardan bunu hissetmesini istersiniz. Ben bir sanatçıyım ve güzel bir işimiz var" dedi.
‘A Star Is Born' (Bir Yıldız Doğuyor) filminin yıldızları Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın Oscar gecesi gerçekleştirdikleri Shallow performansı aşk dedikodularına neden olmuştu. İkilinin, bu performansı Cooper'ın sevgilisi ünlü model Irina Shayk'ın önünde sergilemesi ayrıca konuşulmuştu. Lady Gaga'nın nişanlısından tam da bu süreçte ayrılması gizli aşk iddilarının doğru olduğuna yorulmuştu.
US Weekly'de yer alan bir habere göreyse Irina Shayk, Lady Gaga ile sevgilisi yakınlaşmasından rahatsız değil. Çifte yakın bir kaynak, "Irina, Bradley ve Gaga'nın birer sanatçı olduğunu biliyor. Onun için ortada birr mesele yok. Sadece filmdeki karakterlerini Oscar performansına taşıdıklarını biliyor" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)