Huawei, ABD'de WSJ gazetesine ilan verdi: Duyduğunuz her şeye inanmayın

ABD'deki imajını düzeltmek isteyen Huawei, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine tam sayfa ilan verdi.
'GERÇEKLERE ODAKLANALIM'
Chen, "Birbirimizi daha iyi anlayabileceğimiz noktaya geleceğimiz umuduyla size yazıyorum. Son yıllarda ABD hükümeti bizimle ilgili bazı yanlış anlaşılmalar yarattı. Biz sizin dikkatinizi gerçeklere çekmek istiyoruz" diye yazdı.
Huawei has a full page ad in today’s @WSJ. Starts and ends with “Don’t believe everything you hear” pic.twitter.com/gfqwtnxSOa— Adam Janofsky (@AdamJanofsky) 28 Şubat 2019
'KAPIMIZ SİZE AÇIK'
Huawei yöneticisi, teknoloji geliştirme, satınalma ve işletme danışmanlığı gibi alanlarda pek çok önde gelen ABD'li firmayla çalıştıklarını, ABD üniversitelerinde iletişim teknolojilerini geliştirmeye odaklanan araştırma projelerine destek verdiklerini hatırlattı.
Başta ABD olmak üzere bazı ülkeler, Huawei'nin Çin hükümetine bilgi sızdırarak, özellikle 5G gibi teknolojilerini casusluk yapmak için kullandığını iddia ediyor. Şirketse bu suçlamaları reddediyor.
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