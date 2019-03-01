Huawei, ABD'de WSJ gazetesine ilan verdi: Duyduğunuz her şeye inanmayın

ABD yönetimi tarafından casuslukla suçlanan Çin'in teknoloji devi Huawei, Amerikan medyasına verdiği tam sayfa ilanla "Duyduğunuz her şeye inanmayın" çağrısı yaptı.

ABD'deki imajını düzeltmek isteyen Huawei, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine tam sayfa ilan verdi.

© REUTERS / Aly Song/File Photo Huawei: ABD'nin casusluk suçlaması için bir kanıtı yok

Açık bir mektup gibi kaleme alınan ilanda Huawei yöneticisi Catherine Chen, ABD medyasına "Hükümetiniz tarafından yaratılan yanlış anlaşılmaları gidermek için gelin ve bizi ziyaret edin" çağrısında bulundu.

'GERÇEKLERE ODAKLANALIM'

Chen, "Birbirimizi daha iyi anlayabileceğimiz noktaya geleceğimiz umuduyla size yazıyorum. Son yıllarda ABD hükümeti bizimle ilgili bazı yanlış anlaşılmalar yarattı. Biz sizin dikkatinizi gerçeklere çekmek istiyoruz" diye yazdı.

Huawei has a full page ad in today’s @WSJ. Starts and ends with “Don’t believe everything you hear” pic.twitter.com/gfqwtnxSOa — Adam Janofsky (@AdamJanofsky) 28 Şubat 2019

'KAPIMIZ SİZE AÇIK'

​Huawei yöneticisi, teknoloji geliştirme, satınalma ve işletme danışmanlığı gibi alanlarda pek çok önde gelen ABD'li firmayla çalıştıklarını, ABD üniversitelerinde iletişim teknolojilerini geliştirmeye odaklanan araştırma projelerine destek verdiklerini hatırlattı.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky Huawei'nin patronu ABD'den korkmuyor: Dünya biz olmadan yapamaz

Catherine Chen, şu ifadeleri kullandı: "Huawei adına ABD medyasına mensup sizleri kampüsümüzü ziyaret etmeye ve çalışanlarımızla tanışmaya davet ediyorum. Umuyorum ki gördüklerinizi ve duyduklarınızı okuyucularınıza aktarırsınız. Kapılarımızın her zaman açık olduğuna dair mesajımızı iletirsiniz. Duyduğunuz her şeye inanmayın. ABD kamuoyunun bizi daha yakından tanımasını istiyoruz, aynı şekilde biz de sizi. Sizinle tanışmayı dört gözle bekliyoruz."

Başta ABD olmak üzere bazı ülkeler, Huawei'nin Çin hükümetine bilgi sızdırarak, özellikle 5G gibi teknolojilerini casusluk yapmak için kullandığını iddia ediyor. Şirketse bu suçlamaları reddediyor.