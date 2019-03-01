Musk söz vermişti: 'Uygun fiyatlı' Tesla modelini satışa çıkardı

Elektronik otomobil şirketi Tesla'dan yapılan açıklamada, 'Tesla Model 3'ün, uygun fiyatıyla elektrikli araba piyasasına bir 'alternatif' sunduğu belirtildi.
Dün ABD'de gerçekleşen lansmanda tanıtılan Tesla Model 3'ün fiyatının ise 35 bin dolar (yaklaşık 190 bin TL) olduğu açıklandı.
Model 3s now available— Tesla (@Tesla) March 1, 2019
Standard Range: 220mi, $35k
Standard Range Plus: 240mi, $37k
Mid Range: 264mi, $40k
Long Range: 325mi, $43k
Long Range AWD: 310mi, $47k
Performance AWD: 310mi, $58k, 0-60 mph in 3.2s!
https://t.co/RNnGdonjSr
(prices before incentives)
TESLA GALERİLERİ KAPANIYOR: EN AZ 3 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI
Musk, daha önce galerileri kapatacağını, iş gücünde yüzde 7 oranında kesintiye gidileceğini ve araç fiyatlarında bu sayede indirim yapılabileceğini söylemişti.
Dünya çapında Tesla'nın 378 galerisi olduğu bilinirken, galerilerin kapanmasıyla yaklaşık 3 bin kişinin işten çıkarıldığı tahmin ediliyor.
ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜŞÜ YAPILABİLECEK
Bunun üzerine şirket, yaptığı yazılı açıklamada, satın alınan araçların 7 gün içerisinde veya en fazla 1600 kilometre sürüldükten sonra iade edilebileceği ve geri ödeme alınabileceğini belirtti.
Açıklama göre, müşteriler hafta sonları da 160 kilometrelik deneme sürüşleri gerçekleştirebilecek.
Tesla debuts $35,000 Model 3, sees loss in first quarter https://t.co/JcpOpiB567 pic.twitter.com/SPQrwiRwyX— Reuters U.S. News (@ReutersUS) February 28, 2019
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