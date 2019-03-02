İngiltere'de Hadrian Duvarı yakınlarında 1800 yıllık penis çizimleri bulundu

Newcastle Üniversitesi'nden arkeologlar ve İngiltere'nin kültür mirasını korumayı amaçlayan ‘Historic England' adlı devlet kurumundan bir ekip, Hadrian Duvarı yakınlarındaki bir taş ocağında milattan sonra 207 yılında Romalı askerler tarafından kazınmış penis çizimleri buldu.
Uzmanlar, çizimlerin 'iyi şans' anlamına geldiğini düşünüyor.
This Phallus is a Roman symbol meaning 'good luck'— Historic England (@HistoricEngland) 27 Şubat 2019
This graffiti from 207AD was discovered at a quarry near Hadrian's Wall quarry during recording work with archaeologists from @uniofNewcastle https://t.co/bmu8wMqCK0 pic.twitter.com/GdiuXyDwEp
YAZI VE SUBAY ÇİZİMİ DE BULUNDU
Duvarlarda ayrıca birliğe komuta eden bir subaya ait olduğu düşünülen bir çizim de keşfedildi.
'EN ÖNEMLİ BULGU OLABİLİR'
‘Historic England' ekibinden araştırmacı Mike Collins, "Bu, muhtemelen duvar üzerinde bulunan en önemli yazıt. Hadrian Duvarı gibi muazzam bir projenin organizasyonunun içyüzünü anlamamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda oldukça insani ve kişisel dokunuşlar hakkında da bilgi veriyor" dedi.
DÜNYA MİRASI SAYILIYOR
Modern İngiltere'yi doğu-batı doğrultusunda ikiye ayıran bu taştan bu set günümüzde İngiltere-İskoçya sınırını oluşturan bölgenin yakınlarında yer alıyor.
Duvarın önemli bir kısmı, özellikle orta bölümü, halen ayakta. Duvar 1987'de UNESCO Dünya Mirası Alanları'na dahil edildi.
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