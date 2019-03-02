İngiltere'de Hadrian Duvarı yakınlarında 1800 yıllık penis çizimleri bulundu

‘Dünya üzerindeki en önemli setlerden ve duvarlardan bir tanesi' olarak bilinen İngiltere'deki Hadrian Duvarı üzerinde 1800 yıllık penis çizimleri bulundu. Arkeologlara göre, çizimlerin o dönemde iyi şans getirdiğine inanılıyordu.

Newcastle Üniversitesi'nden arkeologlar ve İngiltere'nin kültür mirasını korumayı amaçlayan ‘Historic England' adlı devlet kurumundan bir ekip, Hadrian Duvarı yakınlarındaki bir taş ocağında milattan sonra 207 yılında Romalı askerler tarafından kazınmış penis çizimleri buldu.

Uzmanlar, çizimlerin 'iyi şans' anlamına geldiğini düşünüyor.

This Phallus is a Roman symbol meaning 'good luck'



This graffiti from 207AD was discovered at a quarry near Hadrian's Wall quarry during recording work with archaeologists from @uniofNewcastle https://t.co/bmu8wMqCK0 pic.twitter.com/GdiuXyDwEp — Historic England (@HistoricEngland) 27 Şubat 2019

​YAZI VE SUBAY ÇİZİMİ DE BULUNDU

Kazı yerinde bulunan bir figürde de 'APRO ET MAXIMO CONSVLIBVS OFICINA MERCATI' yazısı bulundu. Bu yazı milattan sonra 207 yılında yapılan Aper ve Maximus'un konsülüne atıfta bulunuyor.

Duvarlarda ayrıca birliğe komuta eden bir subaya ait olduğu düşünülen bir çizim de keşfedildi.

'EN ÖNEMLİ BULGU OLABİLİR'

‘Historic England' ekibinden araştırmacı Mike Collins, "Bu, muhtemelen duvar üzerinde bulunan en önemli yazıt. Hadrian Duvarı gibi muazzam bir projenin organizasyonunun içyüzünü anlamamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda oldukça insani ve kişisel dokunuşlar hakkında da bilgi veriyor" dedi.

DÜNYA MİRASI SAYILIYOR

‘Roma Duvarı' adıyla da bilinen Hadrian Duvarı, 'Roma İmparatorluğu ile barbarları ayırmak' amacıyla milattan sonra 122 yılında inşa edildi.

Modern İngiltere'yi doğu-batı doğrultusunda ikiye ayıran bu taştan bu set günümüzde İngiltere-İskoçya sınırını oluşturan bölgenin yakınlarında yer alıyor.

Duvarın önemli bir kısmı, özellikle orta bölümü, halen ayakta. Duvar 1987'de UNESCO Dünya Mirası Alanları'na dahil edildi.