Prof. Dr. Üstün Dökmen: Yaşam koçluğu meslek istismarıdır

Klinik Psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, günümüzde trendi yükselen mesleklerden 'yaşam koçluğu'nun meslek dalı olmaması gerektiğini söyledi. Dökmen'e göre 'yaşam koçluğu' hem mesleki hem de müşterilere yönelik bir istismar alanı.

Klinik psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, Habertürk TV'de ‘Açık ve Net' programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Dökmen, programda bir soru üzerine "Yaşam koçluğu" ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Prof. Üstün Dökmen TÜİK’in son Yaşam Memnuniyet Araştırması’nı gerçekçi bulmadığını söylüyor. “‘Halkın yüzde 70’i hastanelerden memnun’ verisi doğru olamaz. Eğer öyleyse vatandaş neden doktorları dövüyor?” diyor. Sizce? #AçıkveNet @HaberturkTV pic.twitter.com/e1Bb5WiLM6 — kübra par (@kubrapc) 2 Mart 2019

Prof. Dökmen,"Yaşam koçu diye bir meslek dalı olmaması gerekir. Bir kişi gerçekten yaşam koçu olacaksa temel eğitiminin psikoloji, psikolojik danışmanlık ya da psikiyatri olması gerekir. Ama bu mesleklerdeki insanlar buna tenezzül etmeyebilirler" dedi.

‘MESLEK VE MÜŞTERİ İSTİSMARI DURUMU'

"Yaşam koçluğu"nun ciddi bir iş gibi görünmediğini, bir insanın psikolojisiyle ilgilenecek kişinin eğitimli olması gerektiğini ve yapılan çalışmada ortaya çıkabilecek psikolojik durumlara müdahale edebilme yetisine sahip olması gerektiğini belirten Dökmen, "Kişinin derinine önüne gelen giremez. Ben işletmecilik, avukatlık yapmaya kalkıyor muyum? Siz mesleğiniz dışına giriyor musunuz? Bir kişinin yaşam koçluğu durumu ciddi bir şey değildir. Bir meslek istismarı, bir müşteri istismarı durumu var" dedi.