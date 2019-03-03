Fenerbahçeli taraftar, aşkı için minareye çıkıp 'Bize her yer Trabzon' diye bağırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte kız istemeye giden Fenerbahçe taraftarı Hasan Sağlam, müstakbel kayınpederi Cengiz Baltacı'dan "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" yanıtı alınca, minareye çıkıp, "Bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağırdı.

İnegöl'de ekmek fırınında çalışan Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte Fatma Baltacı'yı ailesinden istemeye gitti. Koyu Trabzonspor taraftarı olan Baltacı'nın babası Cengiz Baltacı, damat adayına, "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" dedi.

Baltacı, Sağlam'a, minareye çıkarak "Ben Trabzonsporluyum" diye bağırırsa, kızını verebileceğini belirtti.

Bordo-mavi formayı sırtına geçirip Alanyurt mahallesindeki Yunus Emre Camisi'nin minaresine çıkan Sağlam, "Ben Hasan Sağlam, bugüne kadar Fenerbahçeli idim, bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağırdı.

© Fotoğraf : DHA Hasan Sağlam "Sevgi, takımdan daha önemlidir. Bundan sonra Trabzonsporluyum" dedi.

O anları da bir arkadaşı, cep telefonuyla kayda aldı. Sağlam, arkadaşının çektiği görüntüleri, müstakbel kayınpederi Baltacı'ya gönderdi.

'SEVGİ TAKIMDAN DAHA ÖNEMLİ'

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı iken artık Trabzonspor'u tutmaya başladığını belirten, "Ben çok koyu bir Fenerbahçeliyim. Müstakbel kayınpederim benim Fenerbahçeli olduğumu öğrenince, bu duruma tepki gösterdi. Bana ‘Minareye çıkıp Trabzonsporluyum diye bağırmazsan kızımı vermem' dedi. Minareye çıktım bağırdım. Videoyu da kayınpederime gönderdim. Sevgi, takımdan daha önemlidir. Bundan sonra Trabzonsporluyum" dedi.

Sağlam, şimdi kayınpederinden gelecek yanıtı bekliyor.