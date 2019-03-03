Sosyoloji profesörü Gencer: 28 Şubat bitmedi, çünkü valiler kadınların elini sıkıyor

28 Şubat bitmedi,“1000 yıl sürecek diyenlerce”ebedî kılındı. Artık “Kadın eli sıkmayan mürteci bürokrat” haberleri kalmadı,çünkü sekülerleşen(muhafazakâr) Müslümanlarda namahremle tokalaşma gibi farz/haram,sünnet/bidat kaygısı, dolayısıyla yeni 28 Şubat darbelerine gerek kalmadı.— Bedri Gencer (@GencerBedri) 28 Şubat 2019
Dinin ancak toplumsal düzenin şeriat kurallarına dayalı hale gelmesiyle gerçekten yaşanabileceğini savunan Gencer ayrıca "Her türlü hayat tarzını içine alacak medinesiz medeniyet ve haramları itinayla mübahlaştıran ibahî Abant Konsili müftüleriyle sekülerleştik, 28 Şubat'ı ebedîleştirdik" dedi.
Din, ilim/amel, şeriat/tarikat=sünnettir.— Bedri Gencer (@GencerBedri) 28 Şubat 2019
Sekülerleşme:
Sünnetten medeniyete
Meşrûluktan yasallığa geçiş.
Her türlü hayat tarzını içine alacak medinesiz medeniyet ve haramları itinayla mübahlaştıran ibahî Abant Konsili müftüleriyle sekülerleştik, 28 Şubat’ı ebedîleştirdik.
Gencer, paylaşımlarının sonuncusunda da dönemin Hürriyet gazetesinde Genelkurmay'ın hazırladığı tarikatçı vali ve kaymakamlar raporunun ele alındığı bir habere yer verdi.
28 Şubat nostaljisi:— Bedri Gencer (@GencerBedri) 28 Şubat 2019
Demirel, ‘‘Tesettürlü, kadın eli sıkmayan, imam-hatip kökenli, dini vakıflarla ilişkili’’ türünden ‘kişisel özelliklere’ de yer verilerek sıralanan mülki idare amirleri listesini, Başbakan Mesut Yılmaz'a da iletti. https://t.co/qeBWXjqQ7C
Gencer daha önce de "Deizm ateizmden çok daha tehlikeli, şeriattan kopmamak için cami eksenli hayata dönmek gerekir" demişti.
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