Sosyoloji profesörü Gencer: 28 Şubat bitmedi, çünkü valiler kadınların elini sıkıyor

28 Şubat bitmedi,“1000 yıl sürecek diyenlerce”ebedî kılındı. Artık “Kadın eli sıkmayan mürteci bürokrat” haberleri kalmadı,çünkü sekülerleşen(muhafazakâr) Müslümanlarda namahremle tokalaşma gibi farz/haram,sünnet/bidat kaygısı, dolayısıyla yeni 28 Şubat darbelerine gerek kalmadı. — Bedri Gencer (@GencerBedri) 28 Şubat 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedri Gencer, Twitter hesabı üzerinden Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) 28 Şubat 1997'de aldığı kararların 22. yılıyla ilgili yaptığı paylaşımında "Artık "Kadın eli sıkmayan mürteci bürokrat" haberleri kalmadı, çünkü sekülerleşen(muhafazakâr) Müslümanlarda namahremle tokalaşma gibi farz/haram,sünnet/bidat kaygısı, dolayısıyla yeni 28 Şubat darbelerine gerek kalmadı" ifadelerini kullandı.

​Dinin ancak toplumsal düzenin şeriat kurallarına dayalı hale gelmesiyle gerçekten yaşanabileceğini savunan Gencer ayrıca "Her türlü hayat tarzını içine alacak medinesiz medeniyet ve haramları itinayla mübahlaştıran ibahî Abant Konsili müftüleriyle sekülerleştik, 28 Şubat'ı ebedîleştirdik" dedi.

Din, ilim/amel, şeriat/tarikat=sünnettir.

Sekülerleşme:

Sünnetten medeniyete

Meşrûluktan yasallığa geçiş.

Her türlü hayat tarzını içine alacak medinesiz medeniyet ve haramları itinayla mübahlaştıran ibahî Abant Konsili müftüleriyle sekülerleştik, 28 Şubat’ı ebedîleştirdik. — Bedri Gencer (@GencerBedri) 28 Şubat 2019

​Gencer, paylaşımlarının sonuncusunda da dönemin Hürriyet gazetesinde Genelkurmay'ın hazırladığı tarikatçı vali ve kaymakamlar raporunun ele alındığı bir habere yer verdi.

28 Şubat nostaljisi:

Demirel, ‘‘Tesettürlü, kadın eli sıkmayan, imam-hatip kökenli, dini vakıflarla ilişkili’’ türünden ‘kişisel özelliklere’ de yer verilerek sıralanan mülki idare amirleri listesini, Başbakan Mesut Yılmaz'a da iletti. https://t.co/qeBWXjqQ7C — Bedri Gencer (@GencerBedri) 28 Şubat 2019

​Gencer daha önce de "Deizm ateizmden çok daha tehlikeli, şeriattan kopmamak için cami eksenli hayata dönmek gerekir" demişti.