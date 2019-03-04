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13:19 04 Mart 2019
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    İstanbul, Hasköy

    Hasköy'de evlere para dolu zarf bırakıyorlar: 'Nereden geldi bu para?' dedim, 'Amca karıştırma söylenmez' dediler

    © Fotoğraf : DHA
    Yaşam
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    İstanbul Hasköy'de gecekonduların çoğunlukta olduğu bir mahallede 1 ay içerisinde birçok kişi kapılarından içeri atılmış, içinde 1000 TL olan zarflarla karşılaştı. Mahalle sakinlerinden Paşa Ali Bilgin, zarf bırakanlara "Nereden geldi bu para?" diye sorduğunu, "'Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun' dediler" yanıtını aldığını söyledi.

    DHA'nın aktardığı habere göre, Beyoğlu'nun Hasköy mahallesinde çoğunluğu gecekondudan oluşan mahalle sakinlerinin gündemi kapılarının arasından gece bırakılan para dolu zarflar ve bunu kimin yaptığı.

    Habere göre, bazı kişiler sabaha karşı mahalleye giriyor ve önceden belirledikleri maddi durumu kötü ailelerin kapıları arasından içeriye zarf bırakıyor. Bazı eve tek, bazılarına ise 2 ya da 3 zarf bırakılıyor. Zarfların her birinden 1000 TL çıkıyor. Aynı zarfların başka evlere de bırakıldığını öğrenenler, daha sonra bunun bir yardım zarfı olduğunu anlıyor ve 'Hızır' adını verdikleri hayırseveri merak ediyor.

    Paşa Ali Bilgin, Zarfta ya 100 ya da 200 lira var sandım. Baktım 1000 TL var. 3 zarf aldık dedi.
    © Fotoğraf : DHA
    Paşa Ali Bilgin, "Zarfta ya 100 ya da 200 lira var sandım. Baktım 1000 TL var. 3 zarf aldık" dedi.

    DHA'ya konuşan mahalle sakinlerinden Paşa Ali Bilgin, "Sabah namaz vakti kalktım evde tespih çekiyorum. Abdest aldım. Bir ses oldu dışarı çıktım. Baktım bacımla konuşuyorlar. Ne oluyor, dedim. 'Amca bir zarf bıraktım pazar parası yaparsınız' dedi. Dedim ki 'Burada bir hane yok. Bacım da var' dedim. Yukarılarda ona da vermişler. Dağıtarak gelmişler. Sonra gittiler. Zarfta ya 100 ya da 200 lira var sandım. Baktım 1000 TL var. 3 zarf aldık. 'Nereden geldi bu para?' dedim. 'Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun' dediler" ifadesini kullandı.

    BİLGİN: BÖYLE İNSANLARA İHTİYAÇ VAR

    Bir başka mahalle sakini Mustafa Bilgin de, "Buradan geçerken ışığı görüyorlar. Burada duruyorlar. Abimi görüyorlar. Zarf veriyorlar 2-3 tane. Bin lira varmış zarfta. Sonra da gidiyorlar" dedi.

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    Metin Canbolat ise, "Gerçekten durumu iyi olmayan evleri görerek kapı altlarından zarfı attıklarını söylüyorlar. Alanlar da 'aldık' diyorlar. Ama kim olduğunu, ne için yapıldığını bilmiyorum. 10-15 kişiden duyduk para alan. Ama mahallede çok fazla alan var. Daha önce bir sefer daha söylenmişti. Şimdi yakınımızdaki insanlar alınca biliyoruz. Allah razı olsun bu insandan. Bize gelen olmadı ama bu kadar evi neşelendirdi, şenlendirdi. Böyle insanlara ihtiyaç var" diye konuştu.

    BİLGİN: 40 SENEDİR BURADAYIM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

    Bir diğer mahalle sakini Yaşar Bilgin de, "Geçen hafta ve ondan önceki hafta oldu. 2 defa oldu bu ay içerisinde. Birinde sabah 06.30'da diğerini de gece 23.30'dan sonra dağıtmışlar. Babam almış, zarflardan bin lira çıktı. 40 senedir bu mahalledeyim böyle bir şey görmedim. Allah razı olsun. Diğer iş adamlarına da örnek olsun. Herkes bir mutlu oldu. Babam da ihtiyacı olan akrabalarına da dağıttı. Duyduğumuz 15, 20 ev var. Ama daha fazlası var. Kimse söylemiyor" dedi.

    Hasköy sakinleri 'Hızır' adını koydukları hayırseveri merak ediyor.
    © Fotoğraf : DHA
    Hasköy sakinleri 'Hızır' adını koydukları hayırseveri merak ediyor.

    ERZURUMLU: ZENGİN OLUP BURAYI UNUTMAYAN BİRİ OLABİLİR

    Bir başka mahalle sakini Oğuzhan Erzurumlu da, "Bize gelmedi ama mahallede ihtiyacı olan evlere vermişler. Benim tahminim burada eskiden oturan, daha sonra zengin olup burayı unutmayan biri olabilir parayı dağıtan kişi. Çünkü bu kadar ihtiyacı olan evleri bilmesi imkansız" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    gecekondu, Zarf, Para, Hasköy, Beyoğlu, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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