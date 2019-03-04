Arap şeyhinin 10 tekerlekli devasa arazi aracı görücüye çıktı

Abu Dabi emirlik ailesinden Şeyh Hamad Bin Hamdan El Nahyan için özel olarak Dubai’de üretilen Dhabiyan adlı 10 tekerlekli devasa arazi aracının videosu çekilerek, internette yayınlandı.

Abu Dabi emirlik ailesinden Şeyh Hamad Bin Hamdan El Nahyan için özel olarak Dubai'de üretilen Dhabiyan adlı 10 tekerlekli devasa arazi aracının videosu çekilerek, İnternette yayınlandı.

The Sun gazetesinin haberine göre ağırlığı 24 ton, uzunluğu ise neredeyse 11 metre olan devasa arazi aracı, askeri çekici Oshkosh M1075 şasisinde üretildi.



Dev aracı harekete geçirmek için üzerinde 600 beygir gücündeki 15.2 litrelik Caterpillar motor bulunduğu öğrenildi.

Dhabiyan'ın dış görünümünde göze çarpan şeyse ön kısmının bir kamyondan, kabininin Jeep Wrangler Unlimited'den, arka tamponununsa Dodge Dart'tan alınmış olması. Aracın farlarının da Ford Super Duty'den kopyalandığı anlaşıldı.

DÜNYANIN EN ETKİLEYİCİ ARAÇ KOLEKSİYONUNA SAHİP

‘Gökkuşağı Şeyhi' olarak ta anılan Şeyh Hamad Bin Hamdan El Nahyan'ın, dünyanın en etkileyici araç koleksiyonuna sahip olduğu biliniyor. Şeyhin koleksiyonunda yüzlerce otomobil ve kamyon yer alıyor.

Koleksiyondaki en etkileyici araçlardan biriyse 4 yatak odası ile donatılmış 50 tonluk Dodge Power Wagon. Bu araç, standart modelin 8 katı büyüklüğünde.