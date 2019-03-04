ABD’li aktör Luke Perry hayatını kaybetti

© Sputnik / Yuriy Lashov Kırım için 'Rus Beverly Hills' planı

Geçen hafta geçirdiği felç sonucu hastaneye kaldırılan ünlü aktör Luke Perry California'da hayatını kaybetti.

Luke Perry, Riverdale dizisinin çekimleri için bulunduğu Los Angeles'ta çarşamba günü hastaneye kaldırılmıştı.

Perry, 11 Ekim 1966 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. Daha çok rol aldığı TV yapımı film ve dizilerle bilinen Perry, rol aldığı Beverly Hills, 90210 adlı diziyle tanındı.

Bunun yanı sıra Perry, birçok yapımda önemli rollerde yer aldı.