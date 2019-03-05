Çeçenistan'da kadın taksileri hizmete girecek

Birleşip Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Şeyh Zayed Vakfı’nın Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, Çeçenistan’da kadınlara özel taksiler hizmete girecek. Çeçence ‘Kadın’ anlamındaki ‘Mehkari’ ismini alacak taksilerde şoförler de kadın olacak.
Ülkedeki yeni taksi modelinin nedeni ise bazı kadınların, dini sebeplerden ve bir erkekle tek başına bir arabada bulunmak istememesinden dolayı taksiye binmemesi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Сегодня состоялось очередное заседание Кредитного комитета, под руководством Генерального директора Фонда Зайеда Адама Черхигова. _________________________________ На заседании рассмотрели 3 бизнес-проекта. 1. Женское такси; 2. Учреждение дошкольного образования; 3.Автосервис; ▪️Представленные бизнес-проекты отличаются своей уникальностью. К примеру, дошкольное учреждение планируют запустить по методике Марии Монтессори, особенность которой в индивидуальном подходе раннего развития ребёнка. В детском садике будут изучать несколько иностранных языков. А вот «женское такси» будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин. За рулем такого такси будут сидеть соответственно женщины. Предприниматель, который обратился в Фонд Зайеда с бизнес-проектом «СТО» имеет богатый опыт работы в области автоэлектроники. Некоторое время проработал за рубежом и последние 5 лет на территории ЧР. ▪️Все три бизнес-идеи были одобрены Кредитным комитетом. ✔️Общая сумма по вышеуказанным проектам около 12,5 млн руб. ✔️Будут созданы 7 штатных и около 17 по найму новых рабочих мест. @zayed_fund __________________________________ #фондзайеда #исламскоепартнерство #исламскоефинансирование #исламскийбанк #профинансировано #бизнесвгрозном #бизнесцентр #бизнесвчечне
Maliyeti Zayed Vakfı tarafından karşılanacak taksi projesi ilk olarak başkent Grozni’de uygulanacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)