İngilizlerin önde gelen havayolu şirketi zincirleri kırdı: Hostesler artık makyaj yapmak zorunda değil

New York Times'ın 1936 yılında "50 kilodan fazla, 26 yaşından büyük olmayacak, mükemmel sağlık göstergesi olarak çiçek açacaklar" diye şartlarını belirlediği hostesler, cinsiyet ayrımcılığı şeklinde dayatılan sıkı güzellik standartlarından kurtuluyor. Virgin Atlantic, hosteslerin makyaj yapma zorunluluğunu kaldıran ilk büyük havayolu oldu.

Birleşik Krallık, Kuzey Amerika, Karayipler, Afrika, Ortadoğu, Asya ve Avustralya arası uzun menzil uçak seferleri düzenleyen Virgin Atlantic, kadın kabin çalışanlarının uçuş sırasında makyajlı olma zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu.

Ancak makyaj yapmaya devam eden hosteslerden ruj ve fondöten tercihlerinde belirlenen tonlara bağlı kalmalarını isteyen şirket, kabin çalışanlarına üniformaları olan kırmızı dar eteğin yanında pantolon da verecek.

Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin'in yetkilileri, yeni kuralları havacılık sektörü için 'önemli bir değişiklik' olarak niteledi.

Müşteri hizmetleri yöneticisi Mark Anderson, "Çalışanlar uçuş sırasında daha rahat edecek ve kendilerini istedikleri gibi ifade edebilecek" dedi.

Çalışanların taleplerini dinleyerek bu kararı aldıklarını belirten Anderson, "Dünyaca ünlü kırmızı üniformamızdan inanılmaz gurur duyuyoruz. Biz hep kalabalıktan ayrı durduk ve sektörün geri kalanından farklı davrandık. Meşhur Virgin Atlantic tarzını korurken gerçekten kim olduğumuzu üniformamızın yansıtmasını istiyoruz" diye konuştu.

Pek çok havayolunda kabin ekiplerinin giyimi ve görünüşüne marka kimliklerinin temel unsuru olarak bakılıyor. Hosteslerden uçuşlar sırasında görünüşlerine azami dikkat göstermeleri isteniyor. Ancak kadın çalışanların makyaja ayırdıkları zaman ve emek mesaiden sayılmadığı gibi makyaj maliyetlerini de ceplerinden karşılamaları bekleniyor.

Hosteslerin dış görünüşleri ya da kilo fazlası gibi gerekçelerle işten çıkarılmaları kamuoyunda tartışma yarattığı gibi yargıya da taşınıyor.

© REUTERS / Murad Sezer Katar Havayolları CEO'su: Bu zor işi sadece erkekler yapabilir

Katar Havayolları daha önce hamile bir kabin görevlisini kovduğu için eleştirilerin hedefi olmuştu. Katar Havayolları'nın CEO'su Ekber el Bekir, "Sadece bir erkek benimle aynı işi yapabilir" açıklamasıyla da tepkileri üzerine çekmişti. 'Makyaj' çabasındaki Bekir, geçen hafta Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ile işbirliği yaparak kadınların sektöre kazandırılması amacıyla verilecek ödüllere sponsor oldu.

İngiliz havayolu şirketi British Airways, hosteslere pantolon yasağını ancak 2016'da kaldırdı. Hosteslerden 'en azından ruj ve allık sürmeleri, kaşlarını tarayıp düzeltmeleri ve gereken her yerde cilt lekelerini kapatmalarını' talep etmeyi sürdürüyor.