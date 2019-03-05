Çin çevre kirliliğiyle mücadele için 60 milyar yuan harcayacak

Çin hükümetinin yayınladığı yeni bütçe planında bu yıl çevre kirliliği ile mücadeleye 60 milyar yuan (8.9 milyar dolar) harcanacağı belirtildi.

Yıllık Ulusal Halk Kongresi toplantısı öncesinde yayınlanan bütçe açıklamasına göre hava kirliliği ile mücadele çerçevesinde geçen yıldan yüzde 25 fazla olarak 25 milyar yuan ayrılacak. Su ve toprak kirlenmesini önlemek için sırasıyla 30 milyar (yüzde 45.6 daha fazla) ve 5 milyar (yüzde 42.9 daha fazla) yuan harcanacak.

Hükümetin açıklamasında çalışmalar çerçevesinde gökyüzünün yeniden mavi yapılacağı vaadinde bulunuluyor.

Çin son yıllarda çevre kirliliği ile aktif bir mücadele yürütüyor.