‘66 aylık çocuklar, veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilecek’

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), 69, 70, 71 aylık çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydının zorunlu olduğu ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabileceği belirtilerek "66, 67, 68 aylık çocuklar, okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir" açıklaması yapıldı.