Game of Thrones'un 8. sezonundan ilk fragman yayınlandı

© AFP 2018 / Dia Dipasupil Emilia Clarke Taht Oyunları’nın final sezonu ile ilgili ipuçları verdi: Herkes şok olacak

Dizinin yayıncı kuruluşu HBO, yayınladığı fragmanla Game of Thrones'un 8. sezonunun ilk bölümünü 14 Nisan'da yayınlamaya başlayacağını duyurdu.

Geri sayımın başladığı final sezonuna dair ilk görüntülerin paylaşıldığı fragmanda açılışı Arya Stark yapıyor. Arya'nın korku dolu bakışlarının ardından kaçışıyla devam eden sahnede kimden kaçtığı ise bilinmiyor.

Ardından savaşa hazırlanırken ejderhaları Kış Yarı'nda görüyoruz

Fragmanda ayrıca, Beric Dondarrion, Tormund Giantsbane ve Dolorous Edd'in duvarın yıkımından kurtulduğu da gösteriliyor.

