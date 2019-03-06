Wall Street devi Goldman Sachs 'serbest kıyafete' geçiyor

Çalışanlarına, en yetkili yöneticilerin imzasını taşıyan firma içi bir bilgilendirme yazısı gönderen ABD'li firma Goldman Sachs, daha esnek kıyafet yönetmeliğine geçtiklerini duyurdu.
'HER DURUMA UYGUN DEĞİL'
Ancak elbette bu değişikliğin sınırları da var. Notta, "Rahat kıyafetler her gün ve her durum için uygun değil. Biz sizin bu konuda sağduyulu bir karar vereceğinize güveniyoruz" denildi.
Goldman Sachs'ın dünya çapında müşterileri olduğunu ve hepsinin firmaya güvenle yaklaşmasını sağlamak gerektiğini belirten notta, giyinirken müşterilerin beklentilerini göz önünde bulundurma çağrısı yapıldı.
Aynı zamanda elektronik müzik DJ'liği yapan CEO David Solomon, göreve başladığında daha şeffaf bir yönetim sözü vermişti.
ÖNCE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜNDE BAŞLADI
Firmanın bu tarz yollarla genç yeteneklerin ilgisini çekmeyi amaçladığı konuşulmuştu.
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