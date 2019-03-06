Wall Street devi Goldman Sachs 'serbest kıyafete' geçiyor

Çalışanlarına, en yetkili yöneticilerin imzasını taşıyan firma içi bir bilgilendirme yazısı gönderen ABD'li firma Goldman Sachs, daha esnek kıyafet yönetmeliğine geçtiklerini duyurdu.

© REUTERS / David Gray/File Photo Yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs'dan erkek çalışanlara ücretsiz cinsiyet değiştirme ameliyatı

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ofislerdeki havanın değişmesiyle genellikle daha rahat bir ortam yaratıldığına ve bunun hem çalışanlar hem de işverenler için olumlu olduğuna dikkat çekti.

'HER DURUMA UYGUN DEĞİL'

Ancak elbette bu değişikliğin sınırları da var. Notta, "Rahat kıyafetler her gün ve her durum için uygun değil. Biz sizin bu konuda sağduyulu bir karar vereceğinize güveniyoruz" denildi.

Goldman Sachs'ın dünya çapında müşterileri olduğunu ve hepsinin firmaya güvenle yaklaşmasını sağlamak gerektiğini belirten notta, giyinirken müşterilerin beklentilerini göz önünde bulundurma çağrısı yapıldı.

Aynı zamanda elektronik müzik DJ'liği yapan CEO David Solomon, göreve başladığında daha şeffaf bir yönetim sözü vermişti.

ÖNCE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜNDE BAŞLADI

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Goldman Sachs'ın giyim konusunda yenilikçi kararları 2017 yılında başlamıştı. Firma, teknoloji biriminde çalışan elemanlarına, "ne zaman resmi giyineceğinize dair kararı size bırakıyoruz" dediği bir bildiri yollamıştı.

Firmanın bu tarz yollarla genç yeteneklerin ilgisini çekmeyi amaçladığı konuşulmuştu.