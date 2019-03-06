Los Angeles’a giden Çin uçağı Rusya’ya acil iniş yaptı: Uçaktaki panik anları kamerada

Çin’in başkenti Pekin’den ABD’nin Los Angeles kentine hareket eden 188 yolculu Air China havayollarına ait uçak, bagaj kısmında yangın çıktığı endişesiyle Rusya’nın Çutkotka bölgesindeki Anadır kentine acil iniş yaptı. Uçağın içindeki panik anları kameraya yansıdı. Daha sonra ise yanlış alarm olduğu öğrenildi.

Los Angeles’a giden 200 yolculu Air China Boeing 777 uçağı, bagaj kısmında çalan yangın alarmının ardından Rusya’nın en soğuk bölgelerinden Anadır’a iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcular ve mürettebat, şişme kaydıraklardan atlayarak, Los Angeles’taki havadan neredeyse 20 derece soğuk olan kenteki —6 derece havada karla kaplı bir havalimanı pistine iniş yaptı. Hazırlıksız yakalanan yolcuların bazılarının üzerlerinde tişörtler vardı.

Yolcuların uçak içinde yaşadığı panik ve korku kameraya yansıdı.

Daha sonra ise yanlış alarm olduğu anlaşıldı.

Panik sırasında tüm yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi, doktorlar ve havalimanı personeli yolcuları karşılayıp gıda yardımında bulundu. Yolculara, gönderilen yeni uçağı beklemeleri için otel odaları tahsis edildi.