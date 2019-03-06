Turşucular son noktayı koydu: Limon ve sirke asla kullanmıyoruz

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bulunan meşhur turşucular, hakiki turşuda ne sirke, ne de limon kullanılmadığını, turşuların doğal üretimle lezzetlendiğini söyledi.
Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Dokuzdolambaç mevkisindeki meşhur turşucular, başrollerinde Adile Naşit ve Münir Özkul'un oynadığı ‘Neşeli Günler' filminde ikilinin ayrılmasına neden olan limon-sirke karışımına aykırı şekilde, yöreye ait doğal yolla turşuları ürettiklerini belirtiyor.
1978 yapımı olan, senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı, Orhan Aksoy'un da yönetmenliğini yaptığı ‘Neşeli Günler' filmi, Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit'in turşucu rolünde oynamasını anlatıyor. Adile Naşit'in, turşu suyunun sirkeyle güzel olduğunu söylemesi üzerine Münir Özkul da aksini iddia ederek, limonla güzel olduğunu anlatıyor. Çiftin bu tartışması, ve gelişen olaylar komik bir dille ayrılmaya kadar gidiyor.
Ulubey ilçesine bağlı Refahiye Mahallesi sınırlarında bulunan Ordu-Gölköy yolu üzerinde ‘Dokuzdolambaç turşucuları' olarak bilinen turşucular da onlarca çeşit meyve ve sebzenin turşusu üretiliyor. 1980'li yıllarda, dedelerinin başlattığı turşucu serüvenini devam ettiren nesil, yaklaşık 40 yıldır meşhur olarak bilinen turşu geleneğini sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çeken, organik sebze-meyve ile yöre suyundan doğal olarak üretimi yapılan turşular, taze olarak müşterilere sunuluyor
Dokuzdolambaç mevkinde esnaf olan Osman Demir, dedelerinin yıllar önce burayı kurduklarını ve turşu satmaya başladıklarını aktardı. Gün geçtikçe bu mesleğin kendilerine devrolduğunu ifade eden Demir, salatalıktan pancara, karışık turşudan kocabaş turşusuna, biber, tahnal, elma, armut ve yöresel diğer ürünlerin turşularını yaptıklarını belirtti. Demir, "Biz bu işe tam aykırıyız. Ne limon kullanıyoruz ne de sirke kullanıyoruz. Biz turşunun suyunu dökmüyoruz, maya olarak kullanıyoruz. Yani ne sirke kullanıyoruz ne de limon kullanıyoruz. Doğal olarak üretiliyor, tamamen ev yapımı ve katkısız üretiliyor. Burası turşuları ile meşhur oldu, Allah izin verirse böyle de devam edecek" dedi.
'İDDİAMIZ LİMON VEYA SİRKE DEĞİL, DOĞALLIK'
Esnaflardan Sebahattin Elmas da yaklaşık 40 yıldır aynı yerde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Dedelerinin başlattığı geleneği devam ettirdiklerini aktaran Elmas, havasıyla suyuyla üretilen turşuların meşhur olduğunu, özellikle de salatalık turşusunun en fazla talep gördüğünü dile getirdi. Elmas, "Yöre olarak değişir ama bizim burada sirke ve limon asla kullanmıyoruz, o yüzden iddiamız yok. Tek iddiamız buranın güzel suyu ve havası. Sarımsaklı, kaya tuzu ve biber. Bizim iddiamız bu. Limon ve sirke asla kullanmıyoruz, her şeyi ile doğal" diye konuştu.
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