Kanada ve Yeni Zelanda'da Michael Jackson şarkıları çalınmıyor

Yeni Zelanda ve Kanada'daki bazı radyo kanallarının, Michael Jackson hakkında taciz iddialarını konu alan "Leaving Neverland" adlı belgeselin ardından ünlü yıldızı şarkı listelerinden çıkardıkları belirtildi.

HBO kanalında yayımlanmaya başlayan iki bölümlük belgeselde Wade Jobson ve James Safechuck isimli kişiler, Michael Jakcson'ın kendilerine çocukken birkaç yıl boyunca cinsel tacizde bulunduğunu anlatıyor.

'BU, DİNLEYİCİ TERCİHLERİNİN YANSIMASI'

© AP Photo / Rusty Kennedy Michael Jackson'a yönelik cinsel taciz suçlamalarını konu alan belgesel Sundance'de gösterilecek

Yeni Zelanda'da birkaç büyük radyo kanalı Michael Jackson'ın şarkılarını çalmama kararı aldı.

Bu kanallar arasında yer alan özel MediaWorks Radyo'nun Müdürü Leon Wratt "Michael Jackson şu anda şarkı listemizde yok. Bu, dinleyicilerimizin ve tercihlerinin bir yansıması. Bizim işimiz, radyo kanallarının insanların duymak istediği müziği çaldığından emin olmak" dedi.

Rakip NZME Radyo kanalı da Michael Jackson şarkıları çalmama kararı aldı.

Devlet radyo kanalı Radio NZ de, Jackson'ın şarkılarını sadece "bir haberin parçasıysa ya da bir yorum yapılırken renk vermesi için arka planda" çalınacağını açıkladı.

Kanada'da ise Montreal kentindeki üç radyo kanalı da Jackson'ın şarkılarını çalmaya son verdi. Kanada'daki diğer radyo kanalları da durumu izlediklerini belirtti.

JACKSON'IN AİLESİ DAVA AÇTI

Jackson'ın ailesi ise belgeseli 'linç' diye tanımlayarak HBO kanalına dava açtı. Aile, ünlü pop yıldızının masum olduğunu ve mahkemede aklandığını savunuyor.

Channel 4 ile birlikte filmi yapan HBO, Jackson Vakfı tarafından eski bir sözleşmede yer alan itibarla ilgili bir madde nedeniyle dava ediliyor.

Yönetmen Dan Reed, belgeselin çekimlerine başlamadan önce ne Vakıf ne de Jackson'ın ailesiyle temas halinde olduğunu söyledi.

Belgeselci, "Jackson'ın, avukatlarının, itirazlarının ve yalanlamalarının çoğuna filmde yer verildi. Bu tek taraflı bir film değil Jackson'ın tarafını da görebilirsiniz" demişti.

Jackson'ın ailesi ise "Jackson'ın artık rahat uyumasına izin verilmesi ve Michael'ı savunmaktan yorulduklarını" söylemişti.

Reed'in buna yanıtı ise "Biz Michael Jackson'ı araştırmıyoruz. Biz hayattaki iki mağdurun öykülerini anlatıyoruz. Onların da duyulmaya hakkı var. Aile bunun parayla ilgili olduğunu savunuyor ancak ikisi de tek bir kuruş para almadı, almayacaklar. Bu filmde maddi çıkarlar yok" şeklinde olmuştu.