Motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken deposuna benzin doldurdu

Maltepe sahil yolunda bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken yanına gelen motosikletli arkadaşının çantasından aldığı bidondaki benzini hortumla deposuna doldurdu. Hem kendi hem sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan sürücü, ellerini de çok kez gidondan çekerek, o anları kaydedip sosyal medyada yayınladı.

Magandalıkta çığır açtı!

🔴 İstanbul-Maltepe sahil yolunda bir motosikletli maganda, trafikte seyir halindeyken yanına gelen motosikletli arkadaşının çantasından aldığı bidondaki benzini, hortumla deposuna doldurdu. pic.twitter.com/VEdPHZQHwW — ÇapaMag Gündem (@CapaMagGundem) March 6, 2019

İstanbul Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, benzinin az olduğunu görerek cep telefonuyla arkadaşını aradı. Sahil yolunda gittiği esnada ellerini gidondan çekerek cebinden telefonu çıkartıp arkadaşının arayan motosikletli, benzinin bittiğini belirterek kendisine getirmesini söyledi. Tüm bunları yaparken hem seyir halinde olan hem de ellerinin saniyelerce gidondan çeken sürücü ardından telefonu kapatıp yoluna devam etti. Bir süre sonra arkadaşı sahil yolunda seyreden genci yakaladı.

​TRAFİKTE SEYİR HALİNDE DEPOSUNA BENZİN DOLDURDU

© AA / Mustafa Çiftçi Adana'da şaşırtan görüntü: Küvetli motosiklet

Motosikletle seyir halinde olan sürücünün yanına yaklaşan diğer genç benzinin sırt çantasında olduğunu söyledi. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü, çantanın fermuarını açarak bidonu kendi motosikletine aldı.Trafikteki onca aracın arasında seyir halinde olan motosikletli, sadece şov yapmak uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını umursamadan bidonun ağzına hortumu taktı. Motosikletli genç daha sonra seyir halindeyken yedek anahtarıyla açtığı deposuna benzin doldurdu.

DEFALARCA YAKALANDI YİNE TRAFİKTEKİLERİN CANINI TEHLİKEYE ATTI

Bir süre sonra benzini dolduran genç ardından bidonu yine motosikletle yaklaşan arkadaşının çantasına koydu. Deponun kapağını da arkadaşından geri alan sürücü ardından yoluna devam etti. Daha önce trafikte ayaklarıyla motosiklet kullanmak, tek teker üstünde gitmek, motosikleti yan oturarak sürmek ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi sebeplerden ötürü polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü, o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye atan ve sürücüleri korkutan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.