Barbie, Gülse Birsel'in bebeğini üretti

60. yılında genç kadınlara örnek olan 60 başarılı kadının bebeğini yapan Barbie, Türkiye'den yalnızca yönetmen ve senarist Gülse Birsel'i seçti.

Konuya dair kişisel Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Birsel, "Çok bebeksi biriyim! Barbie bebeğimi yaptılar ama şimdi detay veremiyorum, hafta sonu Hürriyet'e anlatacağım" ifadesini kullandı.

Birsel şöyle devam etti:

"Cebren ve hileyle oyuncak firmasına nasıl okul kütüphaneleri yaptırıp bunu sosyal sorumluluk projesine çevirdim şu bu, hepsini öğreneceksiniz."

Çok bebeksi biriyim! Barbie bebeğimi yaptılar ama şimdi detay veremiyorum, haftasonu Hürriyet’e anlatacağım. Cebren ve hileyle oyuncak firmasına nasıl okul kütüphaneleri yaptırıp bunu sosyal sorumluluk projesine çevirdim şu bu, hepsini öğreneceksiniz. https://t.co/LMoJbUNWQQ — Gülse Birsel (@gulseyazar) March 7, 2019

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