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12:07 07 Mart 2019
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    Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg

    Zuckerberg'ten 'mahremiyet odaklı' Facebook planı

    © REUTERS / Stephen Lam
    Yaşam
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    Bir dizi ‘gizliliği ihlâl' skandalıyla gündeme gelen Mark Zuckerberg, kurucusu olduğu sosyal medya devi Facebook'u mahremiyet odaklı bir platform haline dönüştürmeyi planladığını açıkladı. Bu planı ne zaman uygulamaya sokacağı konusunda kesin bir tarih vermeyen Zuckerberg, "Birkaç yıl içinde" demekle yetindi.

    Bir blog yazısı kaleme alan Zuckerberg, güvenli ve özel mesajlaşma servislerinin açık platformlardan daha popüler hale geleceğine inandığı söyledi.

    Zuckerberg, "Son 15 yılda Facebook ve Instagram insanlara bir kent meydanının dijital versiyonunda arkadaşlar, topluluklar ve ilgilerini çeken alanlarla bağlantı kurmalarına yardımcı oldu. Ancak insanlar giderek artan bir şekilde oturma odasının dijital versiyonunda mahremiyet içerisinde bağ kurmak istiyorlar" dedi.

    Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, sosyal medya
    WSJ: Mobil uygulamalar hassas bilgileri Facebook ile paylaşıyor
    Zuckerberg, sosyal medya platformunu mahremiyeti koruma, şifreli mesajlaşma ve güvenli veri depolama çerçevesinde şekillendirmek istediğini dile getirdi.

    SİCİLİ KÖTÜ ÜLKELERDE HASSAS VERİ DEPOLAMA YOK

    Bu hedef doğrultusunda Facebook'un özel hayat ve ifade özgürlüğü gibi insan hakları konusunda kötü sicili olan ülkelerde hassas verileri depolamayacağını söyleyen Zuckerberg, "Bu prensibi savunmak, hizmetlerimizin bazı ülkelerde bloke edilmesi ya da başka ülkelerde yakın bir zaman içerisinde hizmet vermeye başlayamamamız anlamına gelebilir. Bu bedeli ödemeye hazırız" dedi.

    Mark Zuckerberg, şifreli mesajlaşmanın internet üzerinden ödeme ve ticaret çerçevesinde yeni iş modelleri yaratacağını da belirtti.

    Facebook kurucusu Mark Zuckerberg
    © REUTERS / Reuters TV
    Zuckerberg yine özür diledi: Sorumluluklarımızı yeterince geniş bir şekilde ele alamadık
    Sosyal medya devinin kurucusu, yazısını şöyle sonlandırdı: "İnsanların paylaştıkları bilgilerin sadece görülmesini istedikleri kişi tarafından görüldüğünü ve sonsuza kadar var olmaya devam etmediğini bilerek gizlilik içerisinde konuşabildikleri ve özgürce yaşayabildikleri bir dünya doğrultusunda çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Eğer dünyanın bu doğrultuda hareket etmesine yardımcı olabilirsek, yarattığımız farklılıktan gurur duyacağım."

    SKANDALLARLA GÜNDEME GELDİ

    Londra merkezli ‘Cambridge Analytica' adlı veri analiz firmasının 2018 yılında 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD'de ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığı iddia edilmişti. Zuckerberg, bunun için "Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var" yorumunu yapmıştı.

    Facebook ayrıca kullanıcı verilerini şirketlere satmak, bu verilerin usulsüz kullanımını denetlememek, telefonlarına sosyal medya platformunun uygulamasını yükleyen kişilerin cep telefonu konuşmalarını ve kısa mesaj kayıtlarını tutmakla suçlanmıştı.

    HEM KULLANICI HEM DE PARA KAYBETTİ

    Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren teknoloji kullanıyor, Facebook kullanıcılarının milyonlarcası 10 yaşın altında.
    © Fotoğraf : Mark Zuckerberg'in Facebook sayfasından
    Facebook, para karşılığı kişisel bilgilerini erişime açmaları için çocukları kandırmış
    Ancak skandallara rağmen Facebook kullanıcı sayısının arttığını savunuyor. Şirkete göre, geçen yıl ayda en az bir kez siteye giren kullanıcı sayısı yüzde 9 artarak 2,32 milyar kişiye ulaştı. Buna karşılık pazar araştırma firması Edison'a göre, Facebook'un en büyük ikinci pazarı olan ABD'de durum böyle değil. Edison, sosyal medya platformunun kullanıcı sayısının 2017'den beri 15 milyon azaldığını tespit etti. 

    Forbes'un hazırladığı milyarderler listesine göre de, Mark Zuckerberg'in serveti son bir yılda 8,7 milyar dolar azaldı.

    Etiketler:
    veri depolama, Gizlilik, gizliliği ihlal, Skandal, mesajlaşma, Sosyal medya, Instagram, Facebook, Cambridge Analytica, Edison, Mark Zuckerberg, İngiltere, ABD
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