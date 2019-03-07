Topuklu ayakkabı ve babet giyen erkekler, kadın futbolcularla maç yaptı

Konya'da 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik şiddete farkındalık oluşturmak isteyen bir grup erkek, giydikleri topuklu ve babet ayakkabılarla halı sahada kadın futbol takımıyla maç yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen bir grup erkek kadına şiddete farkındalık oluşturabilmek amacıyla değişik bir yöntem izledi.

Sosyal medyada eğlenceli içerikler üreten Serdar Bingöl ve arkadaşları, Kadınlar 3. Lig'de mücadele eden Konya İdman Yurdu takımı futbolcularıyla, kadın çorapları ve ayakkabıları giyerek halı sahada maç yaptı.

Konya'da, #8MartDünyaKadınlarGünü dolayısıyla kadınlara yönelik şiddete farkındalık oluşturmak isteyen bir grup erkek, giydikleri topuklu ve babet ayakkabılarla halı sahada kadın futbol takımıyla maç yaptı! pic.twitter.com/ypcufd2XFG — ÇapaMag Gündem (@CapaMagGundem) March 7, 2019

​6 kişiden oluşan erkek takımı soyunma odasında maç hazırlıklarını yaptıktan sonra kadın çorapları ve ayakkabılarını giydi. Takım kaptanı Serdar Bingöl giydiği topuklu ayakkabıdan sonra yürümekte zorluk çekti.

Takımın diğer oyuncuları ise, kendilerine kalıpları küçük gelen babet ayakkabılarla maç yapmaya çalıştıkları esnada sahada renkli görüntüler oluştu.

© Fotoğraf : İHA Kadın futbolcular, kadın ayakkabıları giyerek kendilerine karşı mücadele eden erkek takımını 9-7 mağlup etti.

Karşılaşma erkeklerin kadın futbolculara gül takdim etmesiyle başladı. Kadın futbolcular, kadın ayakkabıları giyerek kendilerine karşı mücadele eden erkek takımını 9-7 mağlup ederken, maç sonunda ayakkabıların erkeklerin ayaklarına küçük gelmesi sonucu ufak yaralar oluştu.

Erkeklerin maç esnasında yedikleri goller sonrası ayaklarındaki ayakkabıları bahane ederek isyan etmeleri ise komik görüntüler oluşturdu.