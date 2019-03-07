Cem Yılmaz'dan destek videosu isteyen muhtar adayına yanıt

Cem Yılmaz ise muhtar adayı Ekin'e "Sevgili Recep Bey, muhtarlık yarışında size başarılar dilerdim ama sizi tanımıyorum… Diğer adaylarla ilgili bilgi verebilir misiniz dürüstçe fikrimi söyleyeyim. Sonuçta Türkiye kazanacak! Sevgiler" yanıtını verdi.
Bunun üzerine muhtar adayı Ekin, Cem Yılmaz'a "Adaylar abi 4 kişiyiz 3 tane yaşlı aday var, bir genç benim. Projeleri olan da bir benim sloganlarım nasıl abi?" dedi.
Sevgili Recep bey,muhtarlık yarışında size başarılar dilerdim ama sizi tanımıyorum…diğer adaylarla ilgili bilgi verebilir misiniz dürüstce fikrimi söyleyeyim:))) sonuçta Türkiye kazanacak! Sevgiler https://t.co/LCyZCCRmEe— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) March 6, 2019
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