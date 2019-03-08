Miras yüzünden katliam yapan zanlı zırhlı araçla adliyeye sevk edildi

İstanbul'da, miras davası yüzünden iki oğlu, kardeşi ve eski bacanağının oğlunu öldürdüğü, eski bacanağını da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Şinasi Gürkan ve olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.