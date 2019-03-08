Eski kainat güzeli, 19 yaşında kalp krizinden öldü

Genç kadın ailesiyle birlikte Avusturya'daki bir kayak merkezinde tatil yapıyordu.

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Lotte van der Zee kaldığı otelde baygın halde bulundu. Otele gelen doktorlar tarafından yapay komaya sokulan genç kadın, Münih'teki özel bir hastaneye götürüldü.

Eski güzellik kraliçesi, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden hayatını kaybetti.

Kalp krizinin sebebi ve diğer ayrıntılar henüz bilinmiyor.

Lotte van der Zee'nin ailesi bu üzücü haberi, genç modelin Instagram hesabından duyurdu. Instagram'da son bir fotoğraf paylaşan aile, "Değerli kızımız, her şeyimiz 6 Mart Çarşamba akşamı saat 22:47'de vefat etti. Sevgili Lotte'umuzun artık etrafımızda olmayacağı korkunç bir gerçek. Kalplerimiz kırık. Lütfen dua edin. Tüm içten mesajlarınız için hepinize yürekten teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Aile ayrıca Lotte'nin, kalp krizinden önceki gece arkadaşlarıyla birlikte çıktığını, mutlu ve sağlıklı bir şekilde döndüğünü anlattılar.