Bülent Ersoy'dan kendisini eleştiren hayvanseverlere yanıt: Bunlar hayvanla öpüşen, salyalarıyla oynayan insanlar ama yine de saygı duymak gerekir

Son günlerde giydiği kürkler nedeniyle hayvanseverler tarafından eleştirilen Bülent Ersoy, kendisine yöneltilen eleştirilere Acaba evlenip çocuk sahibi olamayıp, bir köpek ya da kediden mi haz duyuyor? Bunları bilemiyorum onun için kendimi onların seviyesine indirmeyi düşünmüyorum" ifadeleriyle cevap verdi.

© Fotoğraf : DHA Bülent Ersoy: Banyo ve tuvalette altın kaplama var

Son günlerde giydiği pahalı kürkler ile gündeme gelen ve hayvanseverler tarafından çok yoğun bir şekilde eleştirilen Bülent Ersoy önceki akşam Etiler'de bir doğum gününe katıldı.

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gazetecilerin son günlerde çok eleştirildiği ve gelen hakaretlere karşılık hukuki bir süreç başlatıp başlatmayacağı soruları üzerine sanatçı, "Allah'ın en sevdiği ve yarattığı insanlardır. Bu hakaretler ilk önce Allah'a karşı bir tezahürüdür. Ben düşmanım için bile ölüm dilemem bununla hiçbir yere varamazlar. Ben bu insanların çok normal olmadığını ve hasta ruhlu insanlar olduğunu düşünüyorum.

Bu tip insanlar hayvanla öpüşen, salyalarıyla oynayan insanlar ama yinede saygı duymak gerekir. Saldıracakları kişi ben değilim, önce 'Bu kürkler bu ülkeye nasıl giriyor?' bunu araştıracaklar. Meclisin kapısına dayansınlar bunun hesabını devlete sorcaklar bana değil" dedi.

Dava süreci ile ilgili olarak ise Ersoy, "O konuda muallaktayım çünkü psikolojilerini bilmiyorum. Acaba evlenip çocuk sahibi olamayıp, bir köpek ya da kediden mi haz duyuyor? Bunları bilemiyorum onun için kendimi onların seviyesine indirmeyi düşünmüyorum" dedi.

'AĞRI DAĞININ ZİRVESİNDE OTURUYORUM'

© AFP 2018 / BULENT KILIC Bülent Ersoy: Ölüm yerine çözüm olsun, bitsin bu azap

Kendisini eleştirenlere meclise gitmelerini söyleyen Bülent Ersoy ayrıca, "Bunu sadece kürk için değil, çanta, yastık ve birçok şey için yapacaklar. Eğer meclise gitmezlerse çok farklı konuşacağım. Gümrük Bakanı'nın karşısına geçip "Bu kürkleri siz nasıl bu ülkeye sokuyorsunuz?" diye soru soracaklar. Yoksa kendileri çalar kendileri oynar" dedi.

Öte yandan, Nusret'in eskiden kendisinin çantalarını taşıdığını söyleyen Ersoy, "Nusret benim eskiden çantalarımı taşırdı. Fakat Nusret'in kazandığı şöhret kendi hakkı ve zekası ile kazanılmış bir şöhrettir çok müstesna bir akılı var. Hayvanseverler o zaman ona karşıda tavır koyacaklar onlarıda kapatacaklar ama yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar.

Onun için alan memnun satan memnun benim kürke ihtiyacım yok ben yine alımlı yine güzelim. Ben ağrı dağının zirvesinde oturuyor ayaklarımı sallıyorum, aşağıdan sinek vızıltıları geliyor ama ben duyamıyorum" dedi.