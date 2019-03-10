Bülent Ersoy'dan kendisini eleştiren hayvanseverlere yanıt: Bunlar hayvanla öpüşen, salyalarıyla oynayan insanlar ama yine de saygı duymak gerekir

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gazetecilerin son günlerde çok eleştirildiği ve gelen hakaretlere karşılık hukuki bir süreç başlatıp başlatmayacağı soruları üzerine sanatçı, "Allah'ın en sevdiği ve yarattığı insanlardır. Bu hakaretler ilk önce Allah'a karşı bir tezahürüdür. Ben düşmanım için bile ölüm dilemem bununla hiçbir yere varamazlar. Ben bu insanların çok normal olmadığını ve hasta ruhlu insanlar olduğunu düşünüyorum.
Bu tip insanlar hayvanla öpüşen, salyalarıyla oynayan insanlar ama yinede saygı duymak gerekir. Saldıracakları kişi ben değilim, önce 'Bu kürkler bu ülkeye nasıl giriyor?' bunu araştıracaklar. Meclisin kapısına dayansınlar bunun hesabını devlete sorcaklar bana değil" dedi.
Dava süreci ile ilgili olarak ise Ersoy, "O konuda muallaktayım çünkü psikolojilerini bilmiyorum. Acaba evlenip çocuk sahibi olamayıp, bir köpek ya da kediden mi haz duyuyor? Bunları bilemiyorum onun için kendimi onların seviyesine indirmeyi düşünmüyorum" dedi.
'AĞRI DAĞININ ZİRVESİNDE OTURUYORUM'
Öte yandan, Nusret'in eskiden kendisinin çantalarını taşıdığını söyleyen Ersoy, "Nusret benim eskiden çantalarımı taşırdı. Fakat Nusret'in kazandığı şöhret kendi hakkı ve zekası ile kazanılmış bir şöhrettir çok müstesna bir akılı var. Hayvanseverler o zaman ona karşıda tavır koyacaklar onlarıda kapatacaklar ama yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar.
Onun için alan memnun satan memnun benim kürke ihtiyacım yok ben yine alımlı yine güzelim. Ben ağrı dağının zirvesinde oturuyor ayaklarımı sallıyorum, aşağıdan sinek vızıltıları geliyor ama ben duyamıyorum" dedi.
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