Karaman'da öldürülen çiftçi, katilini ve olay anını telefonuyla kaydetti

Karaman'da çiftçi Mikail Dural, beş gün önce koyun otlatmak için kiraladığı arsanın sahibi Bekir Kadıoğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Dural'ın cep telefonunda Kadıoğlu'nun kendisine ateş atme anı görüntüleri çıktı.

Geçen hafta pazartesi günü saat 13.00 sıralarında Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda çiftçi Bekir Kadıoğlu, iddiaya göre evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan 30 yaşındaki Mikail Dural'a, ''Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim'' dedi. Dural da araziyi kiraladığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında 42 yaşındaki Bekir Kadıoğlu, evinden aldığı av tüfeği ile Mikail Dural'a 3 el ateş etti.

Başından ve boynundan vurulan Dural, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Dural, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cinayet olayının ardından jandarma Bekir Kadıoğlu'nu olay yerine 50 metre uzaklıktaki evinde gözaltına alırken, eşi ve çocuklarını da evden tahliye etti. Mikail Dural'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise Kadıoğlu'n evini taş yağmuruna tuttu. Cinayet olayının ardından jandarma ve polis köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. TOMA'nın da bulunduruluduğu köyde güvenlik önlemleri halen devam ederken, jandarma evi yakmak için molotof kokteyli hazırlayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli Bekir Kadıoğlu, geçtiğimiz Salı günü tutuklandı.

KATİLİNİ CEP TELEFONUYLA KAYDETMİŞ

Olayda hayatını kaybeden Mikail Dural'ın kendisine ait cep telefonu ile Bekir Kadıoğlu'nun saldırısını görüntülediği ortaya çıktı. Görüntülerde, her iki aileden kadınların kavgasını cep telefonu ile görüntüleyen Dural'ın, av tüfeği ile kendisine yaklaşan Bekir Kadıoğlu'nu da "Sık ulan, sık ulan hadi" dediği, Kadıoğlu'nun da tüfeği ateşleyerek Mikail Dural'ı öldürdüğü görülüyor.