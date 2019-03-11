Survivor şampiyonu Atakan: Evlendiğim gün 100 bin kişi beni takipten çıkardı

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Kick boks, Muay Thai sporcusu, “Survivor” şampiyonu ve oyuncu Çağatay Atakan Arslan’ın “Eşim Serap Korkmaz’la 2017 yılında evlendik, Instagram’da halen 885 bin takipçim var, ama evlendiğim gün 100 bin civarında insan takipten çıkardı beni” dediğini yazdı.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, ‘Yazarla profesörün diş macunu tartışması' başlığıyla yayımlanan yazısında Survivor şampiyonu ve oyuncu Çağatay Atakan Arslan'la bir sohbetini anlattı.

© REUTERS / Charles Mostoller Designated Survivor isimli ABD dizisinde FETÖ övgüsü

"Kick boks, Muay Thai sporcusu, ‘Survivor' şampiyonu ve oyuncu Çağatay Atakan Arslan nam-ı diğer ‘Avatar Atakan'la sohbet ederken konu, ünlülerle sosyal medya takipçilerinin ilişkisine geldi" diye yazan Eyüboğlu, şöyle devam etti:"Şampiyon olduğu ‘Survivor'da özelini gündeme getirmemeye özen gösterdiğini söyleyen Avatar Atakan, şöyle dedi:

‘Eşim Serap Korkmaz'la 2017 yılında evlendik, ama ilişkimiz ‘Survivor'dan önce başlamıştı. Hiçbir zaman özel hayatımı ön plana çıkarmak istemediğim için ‘Survivor'da gündeme getirmemiştim bunu. Planladığımız gibi yarışma bitti ve evlendik. Instagram'da halen 885 bin takipçim var, ama evlendiğim gün 100 bin civarında insan takipten çıkardı beni'."